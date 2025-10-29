Princeza Charlene iznenadila novom frizurom: Sijede više ne skriva

Monegaška princeza Charlene ponovno je privukla pažnju nakon što se pojavila na javnom događanju posvećenom policiji, i to s novom frizurom u kojoj je istaknula sijede.

Iako je poznata po svom prepoznatljivom kratkom plavom bobu, ovoga puta odlučila je isprobati nešto drugačije – skratila je kosu još više i promijenila boju u tamniju nijansu , pri čemu je ostao vidljiv izrast i pokoji sijedi pramen .

Sa sijedim pramenovima u posljednje vrijeme vidjeli smo i istaknute ličnosti poput vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle, glumice Gwyneth Paltrow, a pojedine slavne dame poput španjolske kraljice Letizije ili glumice Andie MacDowell već ih godinama ponosno ističu.

Vrhunski stajling

Charlene (47) je ipak sve iznenadila ovim potezom, a frizura se pokazala kao pun pogodak, posebno za hladnije doba godine u kojem se nose zagasitiji tonovi.