Princeza Charlene iznenadila novom frizurom: Sijede više ne skriva

Princeza Charlene sve je iznenadila novom, skraćenom frizurom u tamnijim tonovima koji su istaknuli sijede pramenove
Monegaška princeza Charlene ponovno je privukla pažnju nakon što se pojavila na javnom događanju posvećenom policiji, i to s novom frizurom u kojoj je istaknula sijede.
Istaknula sijede i prirodni izrast
Iako je poznata po svom prepoznatljivom kratkom plavom bobu, ovoga puta odlučila je isprobati nešto drugačije – skratila je kosu još više i promijenila boju u tamniju nijansu, pri čemu je ostao vidljiv izrast i pokoji sijedi pramen.
Sa sijedim pramenovima u posljednje vrijeme vidjeli smo i istaknute ličnosti poput vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle, glumice Gwyneth Paltrow, a pojedine slavne dame poput španjolske kraljice Letizije ili glumice Andie MacDowell već ih godinama ponosno ističu.
Vrhunski stajling
Charlene (47) je ipak sve iznenadila ovim potezom, a frizura se pokazala kao pun pogodak, posebno za hladnije doba godine u kojem se nose zagasitiji tonovi.
Osim frizurom, poglede je mamila i stajlingom. Za ovu je prigodu odabrala sako Max Mara 'Corfu' od melange vune u nijansi pijeska i odgovarajuće hlače ravnog kroja Max Mara 'Finale', čime je još jednom potvrdila da su svijetlo smeđi tonovi savršena formula čiste elegancije. Klasičan kroj s modernim linijama, bijela majica pripijena uz tijelo i salonke u sličnom tonu stvorili su skladnu, monokromatsku siluetu Bio je to besprijekoran primjer istančanog minimalizma koji ne traži dodatne ukrase.