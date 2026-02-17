OBITELJSKI IZLAZAK

Princeza Charlene blista u bijelom, ali svi su gledali Gabriellu: Jakna je ukrala show

I. B.

17.02.2026 u 10:01

Princeza Charlene
Princeza Charlene Izvor: Profimedia / Autor: IPA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Bionic
Reading

Princeza Charlene i princ Albert II. rijetko se pojavljuju s djecom na javnim događajima, no Zimske olimpijske igre bile su idealna prilika za obiteljski izlazak

Monegaška kneževska obitelj posjetila je talijansku Cortinu d'Ampezzo 14. i 15. veljače, a njihovi 11-godišnji blizanci, nasljedni princ Jacques i princeza Gabriella, bili su prava zvijezda ovog zimskog modnog izdanja.

vezane vijesti

Princeza Charlene, bivša olimpijska plivačica, odabrala je sofisticiranu bijelu Moncler Archivio DNA Cape jaknu s podstavljenim rukavima za posjet ženskom curling turniru u Stadio Olimpico del Ghiaccio. Njena elegantna zimska jakna savršeno je odražavala zimsku atmosferu Alpa dok je obitelj pratila natjecanja između Italije i Kine, Engleske i Kanade te Švicarske i Japana. Charlene je uz bijelu jaknu izgledala poput zimske princeze.

Mala princeza Gabriella nije zaostajala za majčinim modnim izborom te je privukla pažnju u kamel Yves Salomon Down Puffer jakni koja je savršeno držala toplinu tijekom ledenih sportskih natjecanja. Blizanci su nakon utakmica dobili priliku obići objekte uz stazu i upoznati se izbliza s curlingom u društvu Beaua Wellinga, predsjednika World Curlinga.

Kneževska obitelj posjetila je i natjecanje u ženskom veleslalomu na slavnoj Olimpia delle Tofane stazi, gdje je Federica Brignone postala olimpijska prvakinja na domaćem terenu. Sljedećeg dana, 15. veljače, obitelj je prisustvovala ceremoniji dodjele medalja u mješovitom timskom skeletonu u Cortina Sliding Centru.

Ovaj rijedak obiteljski izlazak posebno je dirljiv s obzirom na olimpijsku povijest obitelji. Charlene je bila dio južnoafričkog olimpijskog plivačkog tima 2000. godine, princ Albert natjecao se u bobu na pet zimskih olimpijada između 1988. i 2002., a čak i djed princa Alberta, Jack Kelly, bio je trostruki olimpijski pobjednik u veslanju. Blizanci Jacques i Gabriella već su bili na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. sa svojim roditeljima, nastavljajući obiteljsku olimpijsku tradiciju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PREKOPAJTE ORMARE

PREKOPAJTE ORMARE

Povratak hita iz 80-ih: Opet se nosi kultna jakna, a jednako dobro izgleda na traperice i haljine
KARIZMATIČNI REPER

KARIZMATIČNI REPER

Snoop Dogg je hit Olimpijskih: Zadužen za spektakl, a stajlinzi su mu glavna disciplina
TAKO LAKO

TAKO LAKO

Nije zbog tavice ni ulja: Evo zbog čega vam jaje na oko ne uspijeva

najpopularnije

Još vijesti