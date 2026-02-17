Princeza Charlene blista u bijelom, ali svi su gledali Gabriellu: Jakna je ukrala show

Princeza Charlene i princ Albert II. rijetko se pojavljuju s djecom na javnim događajima, no Zimske olimpijske igre bile su idealna prilika za obiteljski izlazak

Monegaška kneževska obitelj posjetila je talijansku Cortinu d'Ampezzo 14. i 15. veljače, a njihovi 11-godišnji blizanci, nasljedni princ Jacques i princeza Gabriella, bili su prava zvijezda ovog zimskog modnog izdanja.

Princeza Charlene, bivša olimpijska plivačica, odabrala je sofisticiranu bijelu Moncler Archivio DNA Cape jaknu s podstavljenim rukavima za posjet ženskom curling turniru u Stadio Olimpico del Ghiaccio. Njena elegantna zimska jakna savršeno je odražavala zimsku atmosferu Alpa dok je obitelj pratila natjecanja između Italije i Kine, Engleske i Kanade te Švicarske i Japana. Charlene je uz bijelu jaknu izgledala poput zimske princeze.

Mala princeza Gabriella nije zaostajala za majčinim modnim izborom te je privukla pažnju u kamel Yves Salomon Down Puffer jakni koja je savršeno držala toplinu tijekom ledenih sportskih natjecanja. Blizanci su nakon utakmica dobili priliku obići objekte uz stazu i upoznati se izbliza s curlingom u društvu Beaua Wellinga, predsjednika World Curlinga.

Kneževska obitelj posjetila je i natjecanje u ženskom veleslalomu na slavnoj Olimpia delle Tofane stazi, gdje je Federica Brignone postala olimpijska prvakinja na domaćem terenu. Sljedećeg dana, 15. veljače, obitelj je prisustvovala ceremoniji dodjele medalja u mješovitom timskom skeletonu u Cortina Sliding Centru.