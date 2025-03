Praktične, a trendi: Ovo su torbice za kojima su se svi pomamili ovog proljeća

Torbice su vrlo svestrane te mogu poprimiti bilo koji vi oblik. Tako smo, na primjer, posljednjih sezona na modnim pistama mogli vidjeti doista veliku šarolikost, od torbi u obliku mačke (kod Valentina ) do torbi u obliku kavezu (kod Chanela ).

U ovom slučaju, torba u stilu ragbi lopte je savršena ne samo zbog svog udobnog, mekanog i fleksibilnog oblika, već i zato što dolazi u idealnom formatu torbe za nošenje na ramen u. Uz to je srednje veličine što je iznimno praktičnom za nošenje svih potrebnih sitnica.

Iako će zbog svog pomalo odvažnog i dosta upečatljivog oblika vjerojatno predstavljati kratkotrajni trend, ova torba, ipak, predviđa znatno veći trend u nastanku. Naime, ovaj stil torbi ujedno najavljuje povratak torbi koje se nose preko ramena, modela koji savršeno spaja stil i funkcionalnost. Uz to, uzevši u obzir kako se 'ragbi torbe' uglavnom pojavljuju u jednoj boji i to maslac žutoj, to također jasno govori o nijansi koja će biti vrlo prisutna i tražena kada su u pitanju proljetne torbe.