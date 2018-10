Poznate Hrvatice otkrile su nam što ih privlači od aktualnih trendova, ali i u čemu se nikako ne mogu zamisliti

Jesenski trendovi vrve raznolikim materijalima i uzorcima među kojima se najviše ističu leopard, zmijski i karirani uzorak, uz neizostavni samt koji se vraća na velika vrata. Što od ponuđenog vole domaće stajliš cure, a što će izbjegavati, ispričale su za tportal

Protekli tjedan obilježile su čak dvije revije domaćih dizajnera. Dvojac eNVy room predstavio je svoje zamisli za nadolazeću sezonu, a nekoliko dana nakon svoje su kreacije pokazali i dečki iz Elfsa. Brojne trendi Hrvatice nisu propustile ova modna događaja, a tom su prilikom za tportal ispričale što su od ovosezonskih modnih noviteta odlučile uvrstiti u svoju garderobu.

'Iskreno, ne volim šopingirati iz sezone u sezonu. Ako mi se nešto sviđa, kupim i nosim narednih deset godina. Primijetila sam da se nosi karirano, a toga imam već jako puno i to nosim stalno. Rado ću naći i nešto novo u tom điru. Nisam fan životinjskog printa', kaže nam simpatična Franka Batelić, otkrivši da je na reviju stigla direktno iz hladne Rusije, u kojoj je bila u posjetu suprugu Vedranu Ćorluki.

S Frankom se slaže Kristina Krepela, glumica koja još nije obišla trgovine i krenula u jesenski šoping. 'Moram priznati, nisam se još bavila tim stvarima. Vidjela sam da nam jesen nosi mnogo noviteta, a posebno životinjski print. Nisam neki fan, ali nikad ne reci nikad. Ono što ću definitivno nabaviti je dobar kaput i dobre čizmice. Planiram obići high street dućane, ali sklonija sam u zadnje vrijeme reciklaži jer imam zaista jako puno garderobe.'

Animal uzorak koji je preplavio modno razigrane ulice nije omiljen ni bivšoj manekenki i voditeljici Korani Gvozdić te kaže: 'Nikada nisam nosila životinjski print i nekako se ne vidim, bez obzira na trend, ni sada u tome. Ono što bih možda kupila je samt. To me baca u mladost i djetinjstvo i baš mi je cool. Vidjela sam dosta dobrih kombinacija za to kako bi se mogao isfurati, stoga palac gore za samt.'

Pjevačica Jelena Rozga pak ne izbacuje skroz popularni upečatljivi uzorak, ali naglašava kako u svemu treba imati mjeru.

'Što se tiče uzorka leoparda, tu treba biti umjeren. Osobno bih kombinirala tek neki detalj. Ne vidim sebe od glave do pete u životinjskom uzorku. Ali karirano obožavam, time sam zaluđena. U principu volim trendove, no me pratim ih slijepo i ne pretjerujem, a najbitnije mi je da je sve na meni udobno. Kod mene uvijek stoji ona - manje je više', kaže Jelena.

Uvijek otkačena i posebno odjevena glumica Judita Franković pak naglašava da je zaluđena oversized komadima koji ju oduševljavaju već dug niz godina.

'Imam sve to doma već sto godina. Volim ove oversized varijante, to mi je jako seksi. Kad vidim sve ove nove i lijepe modele, rado bih si nešto kupila, ali onda sama sebi kažem - idi doma i prvo pogledaj što imaš u ormaru. Najčešće bude tako da imam nešto slično', objašnjava zgodna glumica te dodaje: 'Sviđaju mi se neke stvari koje su trenutno in, ali mislim da trendove treba prilagoditi sebi. Puno je to zanimljivije nego biti svaki put skroz trendi. Onda nema mašte i čarolije.'

Jedna od najpopularnijih pjevačica u regiji priznaje nam da i u 68. godini pomno prati trendove, obilazi revije i obnavlja svoju garderobu sezonski. 'Plišani sako uvijek imam, ove godine sam obnovila aktualnu boju. Nastojim se updejtati', rekla je Neda Ukraden.

Trenutno obožavani samt pak nikako nije sjeo glumici Ani Begić Tahiri koja kaže: 'Samt deblja pa to ne nosim. Obožavam ga, ali ne mogu ga nositi, to nije za svakoga. Stvari kariranog uzorka ima od prije deset godina, a životinjski print isto uvijek imaš u ormaru, a ako nemaš posudiš kod Alke. Volim taj print, ali onda mi je jedan kolega re kao da to nije u redu pa sam počela malo razmišljati. Smanjila sam doživljaj, ali volim jako čizme životinjskog uzorka.'

S druge strane, televizijska voditeljica Doris Pinčić Rogoznica oduševljena je što se omraženi materijal konačno vratio u modu.

'Samtene stvari volim, konačno je u modi nešto što je toplo. Inače je prehladno i preusko sve što je moderno. Imam dojam da bi životinjski uzorak na meni stajao loše, a nekima moram priznati stoji genijalno.'