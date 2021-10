Poznata je lista 50 najboljih restorana na svijetu: Noma je peti put odnijela prestižnu titulu

Prestižna lista 50 najboljih restorana na svijetu se vraća u punom sjaju, a jedan grad prvi put je dominirao na prva dva mjesta. Naime dva restorana u danskoj prijestolnici - Noma i Geranium - rangirani su na prvom i drugom mjestu na dodjeli nagrada '50 najboljih restorana na svijetu' održanoj u Antwerpenu u Belgiji

'Kada smo 2010. godine stajali na istom ovom mjestu i kada je Noma proglašena brojem jedan, to je bio šok za mene, šok za sve nas, ali i za naš sustav rezervacija…web stranica nam se tada nekoliko puta srušila. Odjednom u se svi pitali što se to događa u Danskoj,' rekao je Rdzepi na jučerašnjoj dodjeli nagrada.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Dosadašnji pobjednici nazivaju se 'Najbolji od najboljih, a Noma će se uskoro pridružiti listi od sedam restorana s tog popisa, uključujući El Bulli u Španjolskoj, The Fat Duck u Velikoj Britaniji i The French Laundry u Sjedinjenim Državama, kao i prvotno otvorenoj 'Nomi' na izvornoj lokaciji.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Vrtoglavi uspjeh ovog restorana također je pripomogao popularnosti nordijske hrane u cijelom svijetu. Na primjer, 2016. godine Claus Meyer, jedan od utemeljitelja filozofije Nove nordijske kuhinje, otvorio je restoran Great Northern Food Hall na njujorškom Grand Central Stationu. Također su surađivali sa Sveučilištem u Kopenhagenu kako bi skicirali i definirali načela skandinavske prehrane. Nedavno je skandinavski način prehrane, prema pisanju U.S. News-a i Svjetskog izvješća, rangirana kao jedan od najzdravijih načina prehrane. I čini se kako to nije samo prolazni trend: drugi danski restoran, Geranium, našao se na drugom mjestu najboljih restorana na svijetu, a prošli tjedan njihov kuhar Ronni Vexøe Mortensen također je bio drugi na Bocuse d'Or-u. Dakle, ako ste spremni za kulinarsku avanturu i željni ste izvanrednih okusa – Kopenhagen bi se treba naći na listi vaših želja.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Svaki član bira 10 restorana. Nema postavljenih zahtjeva, a restorani se biraju prema nahođenju članova. 'Za jednu osobu hrana može biti sve; za drugu, vinska karta ili atmosfera mogu odigrati važniju ulogu. Ne postoje postavljeni kriteriji - ne vjerujemo da postoji, niti bi trebao postojati određeni tip restorana koji će se nalazi na listi 50 najboljih,' objašnjava William Drew, vodielj sadržaja '50 najboljih'.

Druge nagrade

Unatoč svom imenu, organizacija '50 najboljih' prošlog je mjeseca objavila popis restorana koji su rangirani od 51. do 100. mjesta. Organizacija je objavila svoj prvi prošireni popis u lipnju, a bila je to lista 50 najboljih azijskih barova, i to sve u cilju kako bi se prepoznali objekti koji to zaslužuju, naveo je Mark Sansom, urednik sadržaja popisa. Akademija je ovog tjedna objavila i pojedinačne nagrade.