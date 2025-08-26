Povratak rutini nikad nije izgledao ovako dobro: Douglas parfumerije donose neodoljive popuste za kraj ljeta

novi početak

Nakon bezbrižnih ljetnih dana i morskih avantura, povratak u ured može biti pravi izazov – i za nas, i za našu beauty rutinu. Sunce, more i visoke temperature ostavljaju trag na koži i kosi, pa kraj ljeta postaje savršen trenutak za obnovu, hidrataciju i mali make-up reset

Dolazak rujna najavljuje novi početak – vrijeme kad se vraćamo u ritam, postavljamo nove ciljeve i želimo izgledati svježe, dotjerano i spremno za sve poslovne izazove. Prava beauty rutina može učiniti upravo to – vratiti koži zdrav sjaj, osigurati dugotrajnost make-upa i podići samopouzdanje u svakodnevnim prilikama.

tportal
Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Kako bismo olakšali prelazak iz ljetnog u jesenski beauty mood, 29. i 30. kolovoza u Douglasu vas očekuje -20% na gotovo cijeli asortiman. Idealna prilika da se opskrbite proizvodima koji će vas pratiti u novoj sezoni – od njegujućih skincare favorita do postojanih make-up klasika.

U nastavku donosimo prijedloge koji će se savršeno uklopiti u povratak uredskom životu:

Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa '76Opojna i zavodljiva hipnotizirajuća maglica s notama crnog ribiza, ponoćnog jasmina i jantarnog drveta, za zavodljiv miris koji traje cijeli dan.

Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa '76 miris za tijelo
Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa '76 miris za tijelo Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Billie Eilish Your Turn Eau de Parfum – Miris koji spaja svježinu bergamota i đumbira s toplinom sandalovine i mošusa – idealan za snažan i dugotrajan dojam.

Billie Eilish Your Turn Eau de Parfum parfemska voda
Billie Eilish Your Turn Eau de Parfum parfemska voda Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Douglas Collection Lovely Lip OilNjegujuće ulje koje daje usnama prirodnu boju i sjaj uz hidrataciju, savršeno za uredski chic look.

Douglas Collection Lovely Lip Oil ulje za usne
Douglas Collection Lovely Lip Oil ulje za usne Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Douglas Collection Monoi Love Body CreamLuksuzna krema za tijelo koja njeguje i osvježava kožu mirisom monoï ulja i kokosa.

Douglas Collection Monoi Love Body Cream krema za tijelo
Douglas Collection Monoi Love Body Cream krema za tijelo Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

TYPEBEA G4 Hydra-Gloss Treatment Mask – Višenamjenska maska za kosu koja jača, hidratizira i vraća zdrav sjaj pramenovima u samo nekoliko minuta.

TYPEBEA G4 HydraGloss Treatment Mask maska za kosu
TYPEBEA G4 HydraGloss Treatment Mask maska za kosu Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

e.l.f. Cosmetics Power Grip PrimerGel primer koji hidratizira, zaglađuje i drži šminku na mjestu tijekom cijelog radnog dana.

e.l.f. Cosmetics Power Grip Primer
e.l.f. Cosmetics Power Grip Primer Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Sve proizvode pronađite u Douglas parfumerijama i na douglas.hr, gdje vas čeka širok izbor brendova i stručne preporuke za personaliziranu beauty rutinu, a Douglas Beauty Card članove očekuju i dodatni benefiti, ovisno o iznosu kupnje. Iskoristite kraj ljeta za osvježenje – jer nova sezona donosi novi sjaj i zaslužuje vaš najbolji look.

