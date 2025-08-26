Povratak rutini nikad nije izgledao ovako dobro: Douglas parfumerije donose neodoljive popuste za kraj ljeta

Dolazak rujna najavljuje novi početak – vrijeme kad se vraćamo u ritam, postavljamo nove ciljeve i želimo izgledati svježe, dotjerano i spremno za sve poslovne izazove. Prava beauty rutina može učiniti upravo to – vratiti koži zdrav sjaj, osigurati dugotrajnost make-upa i podići samopouzdanje u svakodnevnim prilikama.

Kako bismo olakšali prelazak iz ljetnog u jesenski beauty mood, 29. i 30. kolovoza u Douglasu vas očekuje -20% na gotovo cijeli asortiman. Idealna prilika da se opskrbite proizvodima koji će vas pratiti u novoj sezoni – od njegujućih skincare favorita do postojanih make-up klasika.

U nastavku donosimo prijedloge koji će se savršeno uklopiti u povratak uredskom životu:

Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheirosa '76 – Opojna i zavodljiva hipnotizirajuća maglica s notama crnog ribiza, ponoćnog jasmina i jantarnog drveta, za zavodljiv miris koji traje cijeli dan.