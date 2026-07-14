Povećavaju li maslac i sir rizik od srčanih bolesti? Evo što kažu znanstvenici

Tim znanstvenika analizirao je 22 studije koje su obuhvatile medicinske podatke tisuća stanovnika Europe i Sjeverne Amerike te utvrdio da se prirodne transmasti u tijelu 'ponašaju veoma različito od industrijskih'. 'Transmasti u vašem jutarnjem mlijeku, jogurtu, maslacu ili siru nisu iste kao one industrijske, djelomično hidrogenirane masti', kazao je Ian Givens sa sveučilišta Reading.

No, masnoće koje prirodno nastaju u mliječnim proizvodima, suprotno od istoimenih, ali umjetnih transmasti u visokoj prerađenoj hrani, ne povećavaju rizik od srčanih bolesti, zaključili su znanstvenici sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu u analizi objavljenoj u časopisu Nutrition Research.

Givens se nada da rad njegove skupine može uvjeriti ljude da se mliječni proizvodi mogu sigurno konzumirati u sklopu uravnotežene dijete. Ljudi trebaju unositi masti, uključujući zasićene masti u mliječnim i mesnim proizvodima, u sklopu uravnotežene prehrane, slažu se zdravstveni stručnjaci.

Istraživanje, koje je naručila američka neprofitna organizacija National Dairy Council, u skladu je s ranijim istraživanjima koja su pokazala zdravstvene koristi drugih masnoća poput nezasićenih vrsta masti u avokadima, orašastim plodovima i ribi.

'Barem neke vrste punomasnih mliječnih proizvoda možda nisu zabrinjavajuće kao što se nekoć smatralo', prema ustanovi Harvard Medical School, koja je istaknula da bi fermentirani mliječni proizvodi poput jogurta ili sira mogli pružati i 'djelomičnu zaštitu od bolesti srca i krvnih žila'.

Časopis American Journal of Clinical Nutrition je prošle godine objavio da nikada nije pronađena uvjerljiva poveznica između konzumacije mliječnih proizvoda s bilo kojim udjelom masnoće i rizika od razvoja kardiovaskularnih bolesti.