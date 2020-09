Postoji li doista 13. zodijački znak? Razobličujemo 'aferu famoznog Zmijonosca'

Svake godine bar jedna znanstvena ustanova objavi tu 'novost', a mediji je prenesu: 'Pojavio se novi, trinaesti zodijački znak, Zmijonosac, a znakovi su se pomaknuli, tako da skoro svi ljudi pripadaju različitom znaku od onog kojemu misle'. To bi trebao biti argument koji opovrgava valjanost zapadnjačke astrologije. Ove se godine s tom 'viješću' proslavio nitko drugi nego NASA, američka svemirska agencija

Krivi su stari astrolozi!

Ako su znakovi isječci nebeskog pojasa oko Zemlje, a zviježđa prividne skupine zvijezda razgraničene proizvoljno u svrhu orijentacije, koji je razlog brkanja tih dvaju pojmova? Razlog je pogreška koju su počinili stari astrolozi-astronomi prije više tisuća godina. Kao ljubitelji astrologije, znate za dvanaest znakova ekliptike. No postoji i dvanaest istoimenih zviježđa! Od ukupno 88 zvjezdanih jata, na koja su astronomi podijelili nebeski svod, dvanaest ih se prostire uokolo ekliptike. Ta se zviježđa ne podudaraju s položajima znakova (niti se trebaju, niti mogu podudarati), ali su se nekoć davno nalazila točno gdje i znakovi.

Zašto zvijezde klize nebeskim svodom?

Kako to, je li to čudesna slučajnost? Ne, nego su stari babilonski astrolozi-astronomi vjerovali da su znakovi i zviježđa jedno te isto. Bili su dakle jednako neupućeni kao i neki današnji astronomi. Stari su astrolozi-astronomi uočili da se određeni fenomeni poput izmjene godišnjih doba i trajanja dana i noći podudaraju s različitim položajima Sunca uokolo ekliptike. Prepoznali su i to da se osobine ličnosti razlikuju ovisno o tome gdje se nalazilo Sunce u trenutku rođenja pojedinca. Podijelili su ekliptiku na 12 isječaka, koji odgovaraju položajima Sunca kroz godišnji prirodni ciklus i ličnostima rođenih u 12 faza tog ciklusa. Svakom isječku ekliptike nadjenuli su metaforički naziv koji odražava osobine prirode i čovjeka u vrijeme kad Sunce prolazi tim isječkom. No tad su učinili pogrešku: povjerovali su da razlike u prirodi i među ljudima potječu od utjecaja pozadinskih zvijezda na Sunce u pojedinom razdoblju godine!