Posljednjih dana Lepa Brena je podgila prašinu neobičnom modnom kombinacijom i mladenačkim izgledom; prisjetili smo se njezinih starih stajlinga i izgleda

Zanimljiva svečana haljina u kojoj je jedna od najvećih pjevačkih zvijezda u regiji gledatelje Nove TV zabavljala u novogodišnjem programu, podigla je popriličnu prašinu i izazvala pravu lavinu komentara i rasprava. Od vremena pjesme 'Čačak, Čačak' i 'Mile voli disko', snažna djevojka iz Brčkog s dubokim dekolteom i ultra kratkom mini suknjicom, širokog osmjeha i zdravih obraza do danas kad u 62. godini izgleda bolje nego ikad, privlači pažnju svojim

Lepa Brena (pravog imena Fahreta Jahić) drži do svojeg izgleda, njeguje se kako bi što duže zadržala svoju ljepotu, a što je sve promijenila na sebi, može se lako uočiti kada se usporede slike iz mladosti s onima od danas. Itekako vodi računa o svakom detalju, bilo da je riječ o šminki i frizuri ili odjevnoj kombinaciji. Sve mora biti u potpunosti savršeno.

Prije početla karijere imala je smeđu kosu. Nije bilo ni traga dugoj natapiranoj plavoj kosi kakvu je isfurala kad je počela profesionalno se baviti glazbenom karijerom. Oči i osmeh je zadržala do danas.

Na početku karijere, početkom osamdesetih, nije imala novca da si priušti sve što želi, pa čak ni kostime za nastupe, no snalazila se na svoj način. 'Bila sam sama svoj stilist i svoj frizer i to mi je bilo jako slatko! U Münchenu je postojala trgovina s materijalima koji su pogodni za scenu i sjećam se da je sve bilo preskupo. Rješenje za to bile su mini suknje jer je u njih išlo malo materijala', izjavila je svojedobno a prenio je Kurir.