Pošast suvremenog doba: Nekad se sindrom izgaranja na poslu javljao u dobi između 45 i 60 godina, a danas već u 20-ima i 30-ima

Sagorijevanje na radnom mjestu, tzv. 'burnout' sve je češća pojava i pogađa sve mlađe djelatnike. Menadžeri i stručnjaci za upravljanje ljudskim potencijalima moraju se naučiti nositi s tom pošasti suvremenog doba. Istaknuli su to svjetski stručnjaci Svea von Hehn i Deiric McCannna konferenciji 'Search Inside Yourself' koja je prvi put održana u Zagrebu

Djelatnici sve ranije doživljavaju sagorijevanje na radnom mjestu. Budući da u Europi nedostaje radne snage, tvrtke žele zadržati postojeće zaposlenike pa stvaraju strategije za borbu sa stresom. U Zagrebu prvi put održana konferencija Search Inside Yourself, razvijena u Googleu.

'Burnout se nekada događao ljudima u dobi između 45 i 60 godina, a sada susrećemo ljude koji izgore u dvadesetima i tridesetima. Zastrašujuća je činjenica da raste broj samoubojstava ljudi u dobi od 15 do 35 godina, a samoubojstvo je burnout ultimativne vrste', istaknuo je Deiric McCann, stručnjak za angažman zaposlenika i produktivnost na radnom mjestu, te dodao da je sagorijevanje na radnom mjestu svojevrsna nevidljiva epidemija.

Pojasnio je kako veliki doprinos tome daje suvremena tehnologija, ponajviše pametni telefoni koji nas uz posao vežu 24 sata na dan sedam dana u tjednu. Zabrinjavajuće je što se ljudi od poslovne e-pošte ne odvajaju ni tijekom godišnjeg odmora.

Tehnologija je omogućila i gomilanje zadataka te potiče multitasking, tj. obavljanje više zadataka istodobno.

Multitasking uzrokuje stres i vodi do burnouta

'Multitasking je postao normalan, ali nije dugoročno učinkovit. Često mijenjanje zadataka utječe na lučenje kortizola, a to iscrpljuje čovjeka. Multitasking uzrokuje stres i vodi do burnouta', kazala je doktorica psihologije Svea von Hehn, stručnjakinja za razvijanje sposobnosti djelatnika i efikasnog vodstva. Dodala je kako rješenje za stres nije nužno odmor nego obavljanje zadataka u skladu s mindfulnessom. Tehnika je to usredotočene svjesnosti koja je utemeljena na neuroznanosti, a razvijena u Googleu. Za mentalno je zdravlje nužno da mozak bude usredotočen na aktualni trenutak.

Svjetski stručnjaci kao jedno od rješenja vide digitalnu detoksikaciju - vrijeme u danu provedeno bez ekrana računala i mobitela.

'Pogled u mobitel posljednja je stvar koju čovjek čini prije spavanja, i prva nakon buđenja. Provjera e-poruka znači okupiranje mozga zadacima. Zbog toga je potrebna digitalna detoksikacija. Svjesno odlučite ne koristiti pametne telefone, primjerice, za večerom. To može biti deset ili dvadeset minuta dnevno. Tada se povezujete s trenutkom i stvarnim ljudima, a nakon toga se vratite e-porukama. Odlučite ne unositi pametni telefon u spavaću sobu. Odredite mu mjesto za 'parkiranje' izvan spavaćeg prostora', preporučila je psihologinja Svea von Hehn.

D. McCann je pojasnio da je u prirodi tehnologije da stvara ovisnost, a da rješenje leži u osvješćivanju te činjenice.