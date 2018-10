Pogledajte raskošnu vjenčanicu princeze Eugenie iz svih kutova: Spoj dviju vjenčanica Meghan Markle i Kate Middleton

Točno u 11 sati prema engleskom vremenu započelo je veliko kraljevsko vjenčanje princeze Eugenie i njezina odabranika, poduzetnika Jacka Brooksbanka u crkvi St. George dvorca Windsor, u istoj crkvi u kojoj su u svibnju ove godine izmijenili bračne zavjete njezin bratić, princ Harry i Meghan Markle. Lijepa mladenka blistala je na svoj poseban dan, a svi su odmah primijetili kako haljina neodoljivo podsjeća na miks vjenčanica Kate Middleton i Meghan Markle

Gornji dio haljine ima otvorena ramena na preklop koji se spušta u profinjeni 'V' izrez u predjelu leđa i dekoltea, koji podsjeća na Givenchyjevu vjenčanicu Meghan Markle , no za razliku od Meghan, princeza Eugenie odlučila se za dugačke rukave.

Peter Pilotto i Christopher De Vos utkali su ove motive u žakard od svile, pamuka i viskozne mješavine koji potječe iz talijanske regije Como. Vjenčanica je otkrila ožiljke koje je princeza Eugenie u svojoj 12-toj godini zadobila nakon operacije kralježnice zbog problema sa skoliozom. Princeza ožiljke nije željela sakriti, već ih je ponosno pokazala svijetu.

Ono po čemu se vjenčani look princeze Eugenie razlikuje od Meghaninog i Kateinog je to što 28-godišnja princeza od Yorka do oltara nije prošetala s tradicionalnim velom na glavi. Kao i supruge njezinih bratića Williama i Harryja, Eugenie je nosila raskošnu tijaru optočenu briljantima, rozim dijamantima i smaragdima koju je princezi z aovu prigodu posudila kraljica Elizabeta II. te viseće naušnice napravljene od dijamanata i smaragda.