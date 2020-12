Pljušte pohvale: Lana Jurčević oduševila brojne pratiteljice neobičnim trikom za savršeni ten

Glazbenica Lana Jurčević tijekom globalne pandemije je još više pojačala svoje aktivnosti na društvenim mrežama gdje ima veliki broj obožavatelja

I Lana poput drugih kolega i kolegica iz svijeta showbizza ne može dočekati da se svijet vrati u 'staro normalno', pa je neočekivanu stanku iskoristila i za cover legendarnog hita Whitney Houston 'How Will I Know' koji je predstavila prošloga mjeseca.

'Ova godina je trebala ići u nekom skroz drugom smjeru, ali nekad se događaju super stvari i van zacrtanog puta, samo kad se opustiš i ne držiš nečeg kao 'pijan plota'. E pa ovo je jedan od tih slučajeva. Whitney - moja prva ljubav, netko u kog sam gledala k'o 'tele u šarena vrata' i koga sam slušala slonovskim ušima (ovo je moja izmišljenica). Divila joj se na sve moguće načine i bila zaljubljena u nju. Sutra je dan kad ćemo ona i ja imati nešto zajedničko. Spoj retro i novog. Nadam se da ću opravdati ovu priliku', najavila je Lana svoju verziju poznatog hita iz 90-ih na svom Instagram profilu.