Pet opasnih posljedica popularne keto dijete

Premda znanstvenici još nisu sigurni koji su točno rizici dugoročnih učinaka jedne od trenutačno najpopularnijih dijeta, keto dijete, mnogi upozoravaju da bi način prehrane prema kojem umjesto u ugljikohidratima možemo uživati u burgeru ili slanini na duge staze mogao biti itekako opasan

Sve to može dovesti do problema s probavom (od zatvora do proljeva), nadutosti, debljanja, pa čak i povišenog kolesterola i krvnog tlaka.

Evo pet opasnih posljedica keto dijete:

Keto dijeta može oštetiti krvne žile

Nedavna je studija objavljena u časopisu Nutrients otkrila kako uživanje u namirnicama s visokim udjelom šećera tijekom opuštanja od dijete - u tzv. danu za odmor dok smo na dijeti s visokim udjelom masti, a s niskom razinom ugljikohidrata - zapravo može oštetiti krvne žile. Pozitivan efekt ove dijete može poništiti konzumacija obroka prepunih glukoze jer pritišće krvne žile.

Problemi sa srcem

Kod nekih osoba pojavljuje se palpitacija ili preskakanje srca kada započnu s ovim načinom prehrane i to nakon nekoliko tjedana ili mjeseci. Rizičnija skupina su ljudi s niskim krvnim tlakom.

Slabljenje kondicije

Ova dijeta definitivno nije za sportaše! Znanstvenici upozoravaju kako keto dijeta može utjecati na snagu i sposobnost. Naime, studija objavljena u časopisu Journal of Sports Medicine pokazala je da su osobe koje su vozile bicikl imale slabije rezultate nakon što su četiri dana bile na keto dijeti. Ona može pomoći sportašima da izgube težinu, no stručnjaci ističu kako ima još nedovoljno istražene posljedice kad se radi o snazi i izdržljivosti.