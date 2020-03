Ovogodišnja vladavina Ovna bit će vrijeme frustracija i neostvarenih ambicija

U petak rano ujutro Sunce je došlo do proljetne točke i otvorilo vrata vladavine Ovna, koja će trajati do 19. travnja. U uobičajenim okolnostima, razdoblje Ovna vrijeme je navale energije i živahne aktivnosti, no ove je godine pandemija virusa COVID-19 natjerala većinu ljudi u okrilje svog doma radi sprečavanja širenja bolesti

Tkogod je imao krupnih planova o širenju biznisa, putovanjima, pohodu na teretane i kozmetičke salone morat će zatomiti svoj zanos i pričekati povoljnije okolnosti. U međuvremenu, prilagodite situaciji svoju nabujalu kreativnost i obavite što više možete unatoč izolaciji. Usmjerite energiju u neškodljive ciljeve i. bavite se poslovima i hobijima koji zahtijevaju dodir, napor i kombinatoriku. Primjerice, bacite se ručni rad, kućne popravke, oblikovanje predmeta, obrađivanje vrta i okućnice, slaganje modela željeznice. Koliko bude moguće i dopušteno s obzirom na javnozdravstvene okolnosti, krećite se na otvorenom dok ne osjetite umjereni umor.

Pod utjecajem Sunca u Ovnu bit ćete vrlo poduzetni i komunikativni, samo što ćete većinu komunikacije obavljati u virtualnoj sferi i telefonski. Ako ste inače povučeni i stidljivi iskusit ćete nalet samopouzdanja i hrabrosti, a ako ste po prirodi spontani i otvoreni mogli biste postati nepodnošljivo nametljivi.