Ovih pet modela sandala viđat ćete posvuda narednih mjeseci

Sramežljivo počinje sezona sandala, koju će obilježiti pet trenutačno najpoželjnijih modela, sandale s jako tankim remenčićima po uzoru na 90-e, sportski praktični modeli, one s uzorkom zmijske kože, skulpturalnim petama i PVC detaljima. Ponuda ja itekako raskošna da je zaista lako zaigrati se i otploviti u 'crveno' na računu

Titulom kraljice sandala 2019. okrunjene su strappy modeli, sandale s tankim remenčićima koji jedva pridržavaju stopalo. Ovi minimalistički modeli pristaju uz sve outfite, a najčešće dolaze u kombinaciji s tankom petom. Istina, to nije sinonim za udobnost, no i tom možete doskočiti birajući nižu petu.

U moru trendova nekoliko njih nametnulo se kao ključno, od ultra sportskih modela u kojima možete i u šetnju po planinskim proplancima pa do šik modela sa skulpturalnim petama kao stvorenih za privlačenje pogleda na špicama i rivama.

Fenomen popularnosti ružne obuće mnogima je neobjašnjiv, no usprkos tome iz sezone u sezonu svi pomahnitaju za cipelama ili tenisicama koje bismo prije 3-4 godine tek prezirno pogledali. Ove su ljetne sezone u trendu aktualne neugledne sandale kakve su donedavno nosili uglavnom turisti iz istočnog dijela Europe.

Bilo da su im pete okrugle, šiljaste, od drva, plastike ili metala, upadljive neobične pete modni su hit. Budite odvažni i odlučite se za neke od ovih ljepotica koje magnetski privlače poglede, a do izražaja najviše dolaze u jednostavnim stajlinzima.

Uzorak zmijske kože zadnjih godinu dana nalazi se posvuda, od odjeće, preko obuće do torbica, a u ljetnoj sezoni dominirat će - sandalama. Kombinirajte ih uz jednostavne ljetne stajlinge. Sjajno će se uklopiti uz obične traperice i šik bluzu ili majicu, a svakom outfitu automatski daju dozu luksuza.

Cipele s PVC detaljima

Sandale s PVC detaljima nametnule su se kao must have model sezone, a diskretni transparentni detalji protežu se uglavnom na remenčićima ili na dijelu cipele koji pokriva prste. Bez obzira, odaberete li model na visoku petu, kitten, block ili one ravnih potplata s ovim detaljem narednih mjeseci definitivno nećete pogriješiti.