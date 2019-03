Totalno šik: Cipele u kojima jednostavno ne možete proći nezamijećeno

1/20

Sve popularniji francuski brend Jacquemus u svojim je kolekcijama predstavio zanimljive modele cipela koje krasi neobična peta, koja djeluje kao da je izrađena od drvenih kuglica. Nije trebalo dugo čekati da se vrlo slični modeli pojave u lancima high street dućana po daleko pristupačnijim cijenama.

Bilo da su im pete okrugle, šiljaste, od drva, plastike ili metala, upadljive neobične pete definitivno su modni hit koji neće tako lako nestati s modne scene. I najodvažniji modeli mogu se lako kombinirati uz jednostavne stajlinge i to je zapravo daleko najbolja kombinacija jer cipele u tom slučaju najviše dolaze do izražaja, a to je ono što želimo postići.