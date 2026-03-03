Ovo je outfit koji nikad 'ne stari', a tri ključna komada obožavaju i Zagrepčanke

Modna ikona Kate Moss uvijek nas iznova oduševi svojim kreativnim pristupom modi koji je istodobno i ležeran i promišljen
Ima nečega gotovo 'matematički' preciznog u načinu na koji legendarna Kate Moss osmišljava odjevne kombinacije. Dok su ostale zvijezde u 'Gradu svjetlosti' natjecale u ekstravaganciji, britanska manekenka ponovo je dokazala da je manje uvijek više.
I pariško pojavljivanje u chic kombinaciji u kojoj je privukla sve poglede, još je jedan dokaz kako se modne ikone nikad slijepo ne povode trendovima: već se trendovi definiraju njima.
Jedinstvena modna ikona
Na pariškim ulicama, jedinstvena 'La Moss' koja je početkom godine proslavila 51. rođendan pojavila se u kombinaciji koja izgleda savršeno u svom minimalizmu: satinirana slip haljina boje bjelokosti, crni oversized sako i crne visoke čizme na petu bili su dovoljni da slavna manekenka zablista.
Detalji su, kao i uvijek kod nje, odmjereni i savršeno dozirani: tamne sunčane naočale, torbica s ukrasnim lancem nošena nemarno prebačena preko ramena i veliki prsten koji je donio zrnce glamura.
Upravo ta kombinacija, slip haljine i sakoa, jedan je od omiljenih Kateinih modnih potpisa još od devedesetih. Slojevitost slip haljine sa sakom stvara sofisticiran i moderan kontrast koji je vremenom postao jedan od temelja njezinog prepoznatljivog, hvaljenog stila. No ono što njezine kombinacije čini tako posebnima, je doza rokerskog buntovništva i njezin 'nisam se nimalo' potrudila stav koji u trenu osvaja dok je konačan rezultat besprijekoran.
Bez pretjerivanja, modna ikona zna kako privući poglede bez da ikad prijeđe granicu dobrog ukusa.