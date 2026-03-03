KATE MOSS

Ovo je outfit koji nikad 'ne stari', a tri ključna komada obožavaju i Zagrepčanke

E. K.

03.03.2026 u 10:48

Kate Moss
Kate Moss Izvor: Profimedia / Autor: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Bionic
Reading

Modna ikona Kate Moss uvijek nas iznova oduševi svojim kreativnim pristupom modi koji je istodobno i ležeran i promišljen

Ima nečega gotovo 'matematički' preciznog u načinu na koji legendarna Kate Moss osmišljava odjevne kombinacije. Dok su ostale zvijezde u 'Gradu svjetlosti' natjecale u ekstravaganciji, britanska manekenka ponovo je dokazala da je manje uvijek više.

vezane vijesti

I pariško pojavljivanje u chic kombinaciji u kojoj je privukla sve poglede, još je jedan dokaz kako se modne ikone nikad slijepo ne povode trendovima: već se trendovi definiraju njima.

Jedinstvena modna ikona

Na pariškim ulicama, jedinstvena 'La Moss' koja je početkom godine proslavila 51. rođendan pojavila se u kombinaciji koja izgleda savršeno u svom minimalizmu: satinirana slip haljina boje bjelokosti, crni oversized sako i crne visoke čizme na petu bili su dovoljni da slavna manekenka zablista.

Kate Moss
  • Kate Moss
  • Kate Moss
Kate Moss Izvor: Profimedia / Autor: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Detalji su, kao i uvijek kod nje, odmjereni i savršeno dozirani: tamne sunčane naočale, torbica s ukrasnim lancem nošena nemarno prebačena preko ramena i veliki prsten koji je donio zrnce glamura.

Jednostavni trikovi za bolji san koji mogu napraviti veliku razliku već večeras Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

Upravo ta kombinacija, slip haljine i sakoa, jedan je od omiljenih Kateinih modnih potpisa još od devedesetih. Slojevitost slip haljine sa sakom stvara sofisticiran i moderan kontrast koji je vremenom postao jedan od temelja njezinog prepoznatljivog, hvaljenog stila. No ono što njezine kombinacije čini tako posebnima, je doza rokerskog buntovništva i njezin 'nisam se nimalo' potrudila stav koji u trenu osvaja dok je konačan rezultat besprijekoran.

Bez pretjerivanja, modna ikona zna kako privući poglede bez da ikad prijeđe granicu dobrog ukusa.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
AMANDA HOLDEN

AMANDA HOLDEN

Mnoge Hrvatice ga izbjegavaju: Ovako 50 plus dame nose najhrabriji komad sezone
MODERNO UREĐENJE

MODERNO UREĐENJE

Zaboravite sivu u hrvatskim domovima: Dizajneri biraju toplije tonove za 2026.
RAZBIJANJE MITA

RAZBIJANJE MITA

Nesanica nakon 60-e: stručnjaci tvrde da loš san nije normalan dio starenja

najpopularnije

Još vijesti