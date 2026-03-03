Ovo je outfit koji nikad 'ne stari', a tri ključna komada obožavaju i Zagrepčanke

Ima nečega gotovo 'matematički' preciznog u načinu na koji legendarna Kate Moss osmišljava odjevne kombinacije. Dok su ostale zvijezde u 'Gradu svjetlosti' natjecale u ekstravaganciji, britanska manekenka ponovo je dokazala da je manje uvijek više.

I pariško pojavljivanje u chic kombinaciji u kojoj je privukla sve poglede, još je jedan dokaz kako se modne ikone nikad slijepo ne povode trendovima: već se trendovi definiraju njima.

Jedinstvena modna ikona

Na pariškim ulicama, jedinstvena 'La Moss' koja je početkom godine proslavila 51. rođendan pojavila se u kombinaciji koja izgleda savršeno u svom minimalizmu: satinirana slip haljina boje bjelokosti, crni oversized sako i crne visoke čizme na petu bili su dovoljni da slavna manekenka zablista.