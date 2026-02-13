DNEVNI HOROSKOP

Petak 13. nosi dramu: Ovom znaku 'puca film', a evo tko mora hitno kod liječnika

P. H.

13.02.2026 u 00:00

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Petak, 13. veljače donosi zanimljive preokrete. Ovnovi će napokon odahnuti jer privode kraju kompliciran posao i spremni su za ludi noćni izlazak, dok bi Bikovi trebali popustiti u obiteljskoj raspravi oko imovine ako žele sačuvati mir u kući.

Blizanci će biti zatrpani porukama i pozivima pa im se savjetuje digitalni detoks, a Rakovi se bore s nostalgijom i sjećanjima na staru ljubav, iako im je prava sreća pred nosom. Djevice će se naći u ulozi dežurnog psihologa za okolinu, no moraju paziti da ih tuđe drame ne iscrpe. Škorpioni ozbiljno razmišljaju o radikalnoj promjeni imidža ili selidbi, a Vodenjaci pronalaze ispunjenje u pomaganju drugima ili humanitarnom radu...

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

