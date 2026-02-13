Petak 13. nosi dramu: Ovom znaku 'puca film', a evo tko mora hitno kod liječnika

Petak, 13. veljače donosi zanimljive preokrete. Ovnovi će napokon odahnuti jer privode kraju kompliciran posao i spremni su za ludi noćni izlazak, dok bi Bikovi trebali popustiti u obiteljskoj raspravi oko imovine ako žele sačuvati mir u kući.
-
Ovan
Petak vam donosi olakšanje na poslovnom planu jer se jedan kompliciran projekt napokon privodi kraju. Umjesto da odmah jurnete na novi zadatak, dopustite si trenutak predaha i raniji odlazak s posla. Prijatelji planiraju izlazak koji bi se mogao pretvoriti u ludu avanturu do zore, nemojte to propustiti. U ljubavi, slobodni bi mogli upoznati nekoga tko se bavi neobičnim zanimanjem.
-
Bik
Vaša tvrdoglavost danas bi mogla biti stavljena na kušnju u raspravi s jednim članom obitelji oko nasljedstva ili nekretnine. Zvijezde savjetuju da popustite, jer mir u kući vrijedi više od dokazivanja tko je u pravu. Financijski, stiže vam manji, ali neočekivan priljev novca koji će vam popraviti raspoloženje. Večer je savršena za kuhanje egzotične večere u dvoje.
-
Blizanci
Danas vam telefon neće prestati zvoniti, a inbox će biti pretrpan porukama koje zahtijevaju hitan odgovor. Iako volite dinamiku, osjetit ćete mentalni zamor sredinom dana, stoga je važno da se nakratko isključite iz digitalnog svijeta. Netko vam uporno šalje dvosmislene signale; vrijeme je da otvoreno pitate što ta osoba zapravo želi od vas. Zdravlje je dobro, ali pazite na oči.
-
Rak
Osjećate se pomalo nostalgično i misli vam bježe u prošlost, prisjećajući se stare ljubavi ili propuštene prilike. Nemojte dopustiti da vas to koči u sadašnjosti; netko tko je tu pored vas zaslužuje vašu punu pažnju. Poslovno, očekuje vas miran dan bez većih potresa, idealan za rješavanje papirologije. Kupnja sitnice za dom razveselit će vas više nego što mislite.
-
Lav
Energija vam je zarazna i danas ste glavni pokretač zabave gdje god se pojavili. Iskoristite taj šarm za pregovore ili uvjeravanje skeptičnih kolega u svoje ideje. Međutim, pripazite na ego; netko bi vašu samouvjerenost mogao protumačiti kao aroganciju. U ljubavi vas čeka strastvena noć, ali samo ako partneru dopustite da i on preuzme inicijativu.
-
Djevica
Danas ćete se naći u ulozi savjetnika jer će vas okolina tražiti rješenje za svoje probleme. Iako vam to laska, pazite da ne postanete "kanta za emocionalno smeće" drugih ljudi. Posvetite se sebi i svom hobiju koji ste zapostavili. Netko iz poslovnog okruženja promatra vas drugim očima, možda se tu krije potencijal za romansu. Financije su stabilne, nema razloga za brigu.
-
Vaga
Petak 13. za vas neće biti nesretan, dapače, donosi vam priliku za pomirenje s osobom s kojom ste dugo bili u svađi. Vaša diplomatska narav danas radi punom parom i uspijevate izgladiti i najkompliciranije odnose. Na poslu budite oprezni s tračevima, nemojte sudjelovati u razgovorima koji se ne tiču direktno vašeg posla. Moguća je manja prehlada, pojačajte vitamine.
-
Škorpion
Intenzivno razmišljate o promjeni imidža ili čak preseljenju u drugi grad. Danas nije dan za konačne odluke, ali je savršen za istraživanje opcija i prikupljanje informacija. U ljubavi ste magnetični, ali i pomalo tajanstveni, što partnera izluđuje na pozitivan način. Jedan iskren razgovor u kasne sate mogao bi produbiti vaš odnos više nego mjeseci površnog druženja.
-
Strijelac
Danas vas "svrbe tabani" i ne možete dočekati kraj radnog vremena da pobjegnete negdje u prirodu ili na kraći put. Rutina vas guši više nego inače, pa ako ne možete otputovati, barem promijenite put kojim idete kući s posla. Mogući su manji kvarovi na automobilu ili tehnici, stoga provjerite sve prije polaska. Netko iz inozemstva donosi vam vijest koja će vas nasmijati.
-
Jarac
Dok drugi već planiraju vikend, vi ste i dalje fokusirani na postizanje rezultata i dokazivanje nadređenima. Vaša upornost danas se isplati jer ćete riješiti problem koji muči cijeli tim. Ipak, nemojte zaboraviti da i vi imate privatni život; partner se osjeća zapostavljeno. Večer provedite bez mobitela i poslovnih mailova, svijet neće propasti ako niste dostupni par sati.
-
Vodenjak
Osjećate snažnu potrebu za humanitarnim radom ili pomaganjem drugima, pa biste mogli udomiti životinju ili donirati za neki cilj. To će vam ispuniti srce više od bilo kakvog materijalnog dobitka. Na poslu se držite po strani, atmosfera je napeta i bolje je ne isticati se. U ljubavi, slobodni Vodenjaci mogli bi se zaljubiti preko interneta ili društvenih mreža.
-
Ribe
Vaša kreativnost danas nema granica, a inspiraciju pronalazite u snovima koje ste sanjali proteklu noć. Zapišite te ideje, mogle bi biti zlata vrijedne. Prijatelj vas može razočarati otkazivanjem dogovora u zadnji tren, ali nemojte to primati k srcu. Posvetite večer umjetnosti, glazbi ili plesu, to će vam obnoviti energiju bolje od bilo kakvog odmora.
