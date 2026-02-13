Petak 13. nosi dramu: Ovom znaku 'puca film', a evo tko mora hitno kod liječnika

Djevica

Danas ćete se naći u ulozi savjetnika jer će vas okolina tražiti rješenje za svoje probleme. Iako vam to laska, pazite da ne postanete "kanta za emocionalno smeće" drugih ljudi. Posvetite se sebi i svom hobiju koji ste zapostavili. Netko iz poslovnog okruženja promatra vas drugim očima, možda se tu krije potencijal za romansu. Financije su stabilne, nema razloga za brigu.

