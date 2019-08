Ove bijele tenisice najnoviji su hit među holivudskim ljepoticama, a nije im odoljela ni Gwyneth Paltrow

Ono što je svaka dobra poznavateljica mode odavno zaključila, sada se i potvrdilo. Osim što u svom ormaru mora imati barem jednu malu crnu haljinu i jednostavne crne salonke, bez dobrog para bijelih tenisica, koje su nosive u svim kombinacijama, ne može proći. Zna to dobro i holivudska glumica Gwyneth Paltrow koja već tjednima ne izlazi iz omiljenog modela Alexandre Birman

Već je odavno poznato - svaka žena u svom ormaru mora imati barem jednu malu, crnu haljinu, koju će moći nositi iznova, a zahvaljujući nekim detaljima, nikada neće djelovati kao da je to nešto što stalno nosi. No, uz malu, crnu haljinu, ono što se pokazalo posljednjih sezona, mora imati i dobar par niskih bijelih tenisica, koje će biti nosive na apsolutno sve kombinacije.

Iako su posljednji trend 'ružne' tenisice, poput Fila Disruptor i sličnih modela, svima je jasno da će one brzo izaći iz mode i samo skupljati prašinu na dnu ormara, no postoje i one koje su itekako dobra investicija, a to dobro zna i holivudska glumica Gwyneth Paltrow.