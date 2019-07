Sasvim iskreno i bez zadrške Gwyneth Paltrow progovorila o starenju

U posljednjem videu, koji je objavljen na Goop-ovom podcastu, holivudska glumica progovorila je o starenju pred očima javnosti, ali i otkrila kako je reagirala na sve promjene koje donose godine

U posljednjoj epizodi Goop-ovog podcasta, 'The Beauty Closet', osnivačica tog lifestyle brenda, holivudska glumica Gwyneth Paltrow , otvorila je dušu voditeljima Jeanu Godfreyju-Juneu i Megan O'Neill . Razgovarajući s njima, bez ikakve je zadrške otkrila kako nije uvijek bila oduševljena svojim izgledom kroz godine, no, isto je tako napomenula kako je s godinama ipak prihvatila promjene.

'Nikada se nisam smatrala prekrasnom. Mislim da su rijetke situacije kada možeš biti u potpunosti zadovoljan sobom, tako se i ja osjećam kao i svaka druga žena - kada se pogledam u ogledalo ne vidim ono što drugi vide. To je nešto unutra, neopisivo. Ne znam kako bi vam rekla, ali kako godine prolaze sve sam manje samokritična, sada jasno znam što želim u životu. Kada sam bila mlađa svim sam se silama trudila i pokušavala zadovoljiti sve i žonglirati na svim poljima.

Kako je rekla, zbog toga što je slavna, još je više pod povećalom, no sada se više time ne zamara. 'Čudna je to stvar, no, mislim da kada dođeš u te neke godine normalnije prihvaćaš bore, ali i činjenicu da si sve bliže menopauzi i ostalim stvarim. Gubiš li svoj identitet kao žena ako nisi lijepa?'