Ovako izgleda globalna gozba u srednjovjekovnom dvorcu

Svojim golemim talentom i kulinarskom stručnošću Braeken je krenuo putem stvaranja posve jedinstvene kuhinje, i to velikim koracima. Osim Michelina, to je zamijetio i vodič Gault & Millau te ga je ove godine proglasio Mladim chefom godine, a istovremeno je uvršten na popis nominiranih za The Best Chef Awards 2023.

Braeken je u profesionalnim kuhinjama počeo raditi s 14 godina, naravno kao perač suđa. Iako su ga privlačili intenzitet i naporan rad koji je vidio u kuhinji, više ga je fascinirao ritam sale restorana te je poželio postati konobar. Tom je poslu posvetio gotovo cijele tinejdžerske godine. Nakon škole zaposlio se kao konobar u restoranu s Michelinovom zvjezdicom u Maastrichtu, a nakon nekoliko mjeseci, kad je otišao jedan član kuhinje, chef ga je pitao bi li se na nekoliko mjeseci htio pridružiti kuhinjskoj ekipi. Pristao je, ostavio konobarske dane iza sebe i odmah pronašao ono što je zapravo trebao raditi od početka - kuhati.

Posljednjih godina naukovanja iskustvo je stjecao u kuhinji De’n Dillegaarda, a potom De Leufa (dvije Michelinove zvjezdice) u Ubachsbergu, gdje je pet godina imao slobodu pripremanja vlastitih jela i učenja o molekularnoj kuhinji. Nastavio je u kuhinji La Sourcea u Belgiji, gdje se zaposlio kao chef de parti, ali za samo nekoliko mjeseci postao je sous chef Ralfa Berendsena ('Naučio me kuhati. Bilo je to vjerojatno najteže razdoblje u mom životu, ali i najbolje', reći će) te kao šef kuhinje u Beluga Loves You u Maastrichtu.

S tim impresivnim portfolijem zauzeo je mjesto chefa restorana Julemont u travnju 2021. Samo godinu kasnije restoran je nagrađen dvjema zvjezdicama, i to odjednom, što je iznimno rijetka pojava u Michelinovu svijetu, pogotovo za neko novo chefovsko ime.