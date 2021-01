Otkrivena tajna genijalnog izgleda Jennifer Lopez: Unosi 1400 kalorija dnevno, rijetko kad se izlaže suncu i svako jutro započinje vježbanjem

Nakon što su internet gotovo srušile fotografije Jennifer Lopez u kupaćem kostimu, mnogi se ne prestaju pitati kako lijepoj pjevačici polazi od ruke izgledati tako dobro. Njezina tajna mladolikog izgleda i besprijekorne linije konačno je otkrivena

'Jenny From The Block' dokaz je toga da žena u pedesetima može izgledati kao da joj je 20, ali uz puno truda i rada. Tajna njezina senzacionalnog izgleda krije se u kombinaciji dobro raspoređenih obraka ograničenog kalorijskog unosa, puno kvalitetnog sna i napornih treninga koje za slavnu pjevačicu organizira njujorški trener David Kirsch i losanđeleska trenerica Tracy Anderson.

Ples je još jedan način na koji Jennifer ostaje u tako fenomenalnoj formi. 2016. godine rekla je za časopis Hello! kako je sto posto uvjerena da je vježbanje dio onoga što je čini toliko sretnom. 'Ples je uvijek bio ogroman dio mog života i odvajanje vremena za pokretanje tijela i za nešto što je toliko dobro za mene ključno je za moju sreću', rekla je pop diva.

'Ne volim to odrađivati kasnije, teže je doći tamo kad već imam svoj raspored... Vježbam tri ili četiri puta tjedno... Kad sam u New Yorku, vježbam s Davidom Kirschom - on je nevjerojatan trener. Kad sam u LA-u, radim s Tracy Anderson. Sviđa mi se ravnoteža koju mi ​​oboje daju. Imaju dva potpuno različita pristupa. Volim kombinaciju oba treninga', rekla je jednom prilikom za US Weekly.

'Kad god radim s Jennifer, uvijek radimo cijelo tijelo. Voli treninge visokog intenziteta i održavanje raznolikosti. Sve je u oblikovanju tijela i oblina koje joj je Bog podario... Radimo puno kružnih treninga i puno složenih pokreta, poput križnih iskoraka i čučnjeva s jednom nogom. Radimo i puno burpeeja te kickboks', izjavio je David Kirsch.

Također je otkrio je da Jennifer najviše voli raditi vježbe za trbušnjake koje uključuju upotrebu lopte za održavanje ravnoteže.

Prehrana

'Do ručka umirem od gladi' - J.Lo

Jennifer nije samo posvećena vježbanju, već i prehrani. Pjevačica se drži one poznate izreke da se 'trbušnjaci tešu u kuhinji'. Brojni uvidi u njezine obroke pokazatelj su koliko truda Jennifer ulaže u svoju prehranu. Trenerica Tracy Anderson na svojoj je web stranici u 2018. godini dala detalje o prehrani slavne pop dive.

'Hrani se vrlo čisto jer joj je potrebno jako dobro gorivo za sve treninge koje odrađuje. Sve što jede je organsko i svi obroci su dobro promišljeni, izbalansirani i imaju visok udio kvalitetnih proteina, dakle vrlo su hranjivi i sve namirnice su sježe', rekla je Anderson.

Doručak

U intervjuu za US Weekly 2016. godine J.Lo je otkrila da njezin doručak sadrži 90-kalorijsku čokoladnu kremu Body Lab koju obično miješa s mlijekom ili vodom od kvinoje, a otkrila je i kako je kofein u njenoj kuhinji strogo zabranjen.