Otkrivamo tajnu sretnih i dugovječnih veza: Evo što nikako ne smijete zaboraviti

Sretne i dugotrajne ljubavne veze, ovise o mnogočemu, no stručnjaci ističu kako se tajna uspješnih parova zapravo krije i u nečemu što mnogi usljed zaljubljenosti zaborave, a to je gubljenje vlastite neovisnosti

Ljubav je zajednica u kojoj se sve dijeli i rade se mnogi kompromisi, ali za vezu je pogubno kad se osoba 'utopi' i potpuno izgubi svoje 'ja'.

Stručnjaci napominju da kada su u pitanju vama važne stveri jednostavno morate biti 'sebični' kako biste sačuvali jedinstvenost i samostalnost.

Osigurajte svoj prostor

Ako ste u vezi, to zbilja ne znači da morate provesti svaku minutu sa svojim partnerom. To nije samo savjet, to je jedna od zakonitosti uspješne veze. Čak i ako volite jako svog partnera i još uvijek ste ludo zaljubljeni u njega, ako previše vremena provodite skupa, to može stvoriti lošu atmosferu i pogoršati stvari u vezi. Svi trebamo time out za razmišljanje i opuštanje, odnosno tzv. me time, vrijeme namijenjeno samo za nas. Ako vam treba prostora i predah - uzmite ga, a kako ćete ga potrošiti nije bitno, to može biti bijeg po trgovinama, tjelovježba, kava s prijateljima, meditacija na terasi... Bitno je da ako si osigurajte malo vremena. Ako npr. volite čitati, dok vaš partner voli igrati na svom Xboxu ili gledati omiljenu novu sezonu serije 'Stranger Things', iskoristite to kao priliku da se malo odmorite dok radite stvari u kojima uživate.