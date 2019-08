Norveška princeza odrekla se titule, a sve nakon što je ljubav pronašla u zagrljaju samoprozvanog šamana

Imati kraljevsku titulu nije uvijek lagano, dapače ona ima težinu i nosi određene odgovornosti. Iako je cijeli život provela noseći s ponosom titulu princeze, nasljednica norveške kraljevske obitelji Marta Louise sada je odlučila iste se odreći

Kako donose strani mediji, kći kralja Haralda V i kraljice Sonje najavila je na svom Instagram profilu kako više neće koristiti titulu princeze, osim ako se ne radi o službenom predstavljanju norveške kraljevske obitelji.

Tu odluku donijela je nakon što su ona i njezin dečko, samoprozvani šaman Durek, završili svoju zajedničku govorničku turneju 'The Princess and the Shaman', a nakon koje ju je javnost prozvala da koristi svoju titulu u svrhu zarade.