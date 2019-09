Ostavila muža i sina te odletjela u New York; Ni Meghan Markle na tribini nije bila dovoljna Sereni Williams da osvoji US Open

Lijep vojvotkinja od Sussexa ne odustaje od života običnih smrtnika pa nije mogla odoljeti ne pružiti podršku jednoj od svojih najboljih prijateljica, tenisačici Sereni Williams

Meghan Markle stigla je u New York na žensko finale US Opena kako bi bodrila svoju prijateljicu Serena Williams na putu do još jedne titule. Za ovaj put odabrala je komercijalni let zbog silnih kritika koje su vojvotkinja i princ Harry posljednji put doživjeli zbog korištenja privatnog zrakoplova.

Kad je stigla na teren Meghan Markle srdačno je zagrlila Sereninog muža Alexisa Ohaniana, a red iznad nje sjedila je modna mogulica Anna Wintour.