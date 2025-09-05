Ona ne zna za greške: Branka Krstulović spojila nespojivo i opet izgledala top

Svako pojavljivanje Branke Krstulović u javnosti popraćeno je pomno osmišljenim stajlingom načinjenog od komada za kojima se jednostavno morate okrenuti. Ovog puta servirala je kombinaciju koja je bila oličenje ležernog chica

Svečanu premijera crtića 'Velika utrke Europe' pohodili su brojni poznati, koji su u kino poveli i svoje najmlađe, a osim premijera Andreja Plenkovića bio je tu i ministar Tonči Glavina koji se fotografirao sa suprugom Tracey Allison i djecom.

Istančan modni stil A posebnu pažnju privukla je upravo supruga Hrvoja Krstulovića, vlasnika tvrtke Blitz film & video. Branka Krstulović na crvenom tepihu u kinu servirala je stajling koji nije mogao proći neopaženo.

Direktorica marketinga tvrtke Blitz film & video redovito oduševljava svojim nepogrešivim osjećajem za stil birajući klasične i nosive komade, ali uvijek s dojmljivim stilskim odmakom koji svakom njezinom stajlingu daje poseban pečat. Poznata po istančanom modnom stilu i vještom modnom kombiniranju bivša Miss Hrvatske potvrdila je i ovoga puta svoju titulu jedne od najbolje odjevenih Hrvatica u pomno osmišljenom stajlingu. Ovog puta osnovu stajlinga činile su istovremeno elegantne i udobne hlače lepršavih nogavica s potpisom Guccija. Kultne hlače od svile s prepoznatljivim Gucci monogram uzorkom s vremenom su sinonim za luksuznu ležernost, a Branka Krstulović ih je stilizirala na način koji je istovremeno glamurozan i pristupačan, pokazujući kako visoka moda može biti i praktična za izlaske.

Uz Gucci hlače bivša misica kombinirala je kultnu Hermès Birkin torbu u bež nijansi, jedan od najekskluzivnijih modnih dodataka na svijetu. Birkin torba sa svojom neospornom elegancijom i statusnim značenjem savršeno je upotpunila luksuzni karakter cjelokupnog izgledom. Oversized prsluk kao savršen dodatak

Posebnu pozornost privukao je dugi oversized prsluk koji predstavlja dojmljivu i vrlo elegantnu verziju trendi komada koji je u posljednjih nekoliko sezona postao pravi modni hit. Stiliziran na način da pomiruje elegantni chic i ležernost, Branka je prsluk nosila preko svilene bluze te postigla zanimljiv kontrast boja, tkanina i proporcija. Ovakav modni izbor savršeno ilustrira aktualnu tendenciju korištenja oversized komada kao glavnih elemenata elegantnog stajlinga. Prsluk dodaje strukturu i sofisticiranost cijelom outfitu dok istovremeno ostaje u skladu s trendom koji osvajaju međunarodne modne piste. Naravno, ni dobre cipele nosu izostale pa je jedna od najbolje odjevenih Hrvatica nosila elegantne sandale s jednim remenom, minimalistički model koji odolijeva trendovima i uvijek izgleda sjajno.

