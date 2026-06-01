Odvažna Severina: Duboki dekolte i torbica s resama ukrali svu pažnju

Na otvorenju izložbe 'Rođendanska noć' Dimitrija Popovića, posvećene 100. godišnjici rođenja Marilyn Monroe, Severina je privukla poglede stajlingom koji spaja modne komade s twistom. U prvom planu našli su se odvažan dekolte, asimetrični Jacquemusov komplet i upečatljiva Cult Gaia torbica s resama.

Severina je bila među uzvanicima na otvorenju izložbe Dimitrija Popovića, a za ovu je prigodu odabrala modnu kombinaciju koja vješto spaja trendove, ženstvenost i dozu avangarde. Pjevačica je posjetila izložbu 'Rođendanska noć', postavljenu povodom 100. godišnjice rođenja holivudske ikone Marilyn Monroe. U dojmljivom ambijentu, kojim je dominirao i umjetnikov portret legendarne glumice, njezin modni odabir nije mogao proći nezapaženo.

Za ovu je prigodu odabrala komplet modne kuće Jacquemus iz kolekcije 'Le Chouchou', sastavljen od sakoa 'La Veste Galliga' i odgovarajućih hlača u nijansi prljavo bijele boje. Riječ je o modelu koji se ističe nekonvencionalnim krojem i arhitektonski promišljenim detaljima. Asimetrični sako donosi jedno otkriveno rame s voluminoznim puf rukavom i podesivom trakom, dok je druga strana izvedena u klasičnoj formi naglašenog ramena i dugog rukava. Takav dizajn stvara zanimljiv vizualni kontrast, a ujedno dodatno naglašava duboki dekolte koji je bio u središtu cijelog stajlinga.

Severina i Dimitrije Popović Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL







+4 Severina i Dimitrije Popović Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL

Odvažni izrez dao je dozu senzualnosti, no zahvaljujući precizno krojenom sakou i širokim hlačama, konačan dojam ostao je elegantan i sofisticiran. Upravo su ovakvi krojevi, koji spajaju ženstvenost i moćnu siluetu, među vodećim trendovima sezone. Torbica koja je privukla sve poglede Iako je Jacquemusov komplet sam po sebi dovoljno upečatljiv, najveća zvijezda stajlinga bila je torbica. Severina je odabrala model brenda Cult Gaia, koji se savršeno uklopio u monokromatsku priču. Mala clutch torbica privlači pažnju dugim resama koje se spuštaju gotovo do poda, stvarajući efekt pokreta pri svakom koraku. Upravo su modni dodaci s resama jedan od najuočljivijih trendova ove godine, a viđeni su u kolekcijama brojnih luksuznih brendova.

Torbica je unijela potrebnu dozu dramatičnosti u minimalistički styling te dokazala da jedan dobro odabran detalj može potpuno transformirati cijelu kombinaciju. Ništa manje zapažene nisu bile ni minimalističke sandale s tankim remenčićima i visokom potpeticom. Ovakvi modeli već sezonama dominiraju street style scenom i crvenim tepisima jer vizualno izdužuju nogu, djeluju nenametljivo i savršeno pristaju uz elegantne kombinacije.