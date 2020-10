Njima je pobjeda najvažnija: Ove horoskopske znakove krasi najveći natjecateljski duh

Kako je lijepo pobijediti. No ako je jedan pobijedio, drugi je izgubio. Je li važnije dokazati sebi i društvu da ste jači od nekog? Nije li ljepše biti kooperativan i sve situacije rješavati dogovorno? Taman posla - reći će vam pripadnici znakova najjače orijentiranih na natjecanje

Ovan

Gdje je Mars, tamo je i natjecateljski duh. Ovan, kojemu je ovaj planet vladar, sjajan je primjer. Osjeti li da još netko cilja na isto što i on, utrostručit će napore da osujeti i pretekne suparnika. I pritom će biti prilično agresivan. No ne samo to. Uoči li da je nekom jako stalo postići nešto, uključit će se u borbu za to dostignuće iako ga to do jučer uopće nije privlačilo niti zanimalo. Planirate li nasamariti Ovna, odglumite da strastveno želite proizvod ili radno mjesto koje je potpuno izvan njegove zone interesa i sposobnosti. I promatrajte kako mu se šire zjenice te rastu očnjaci u pripremi za brz start.