Nisu samo crni kaputi nosivi godinama: Kate Middleton oduševila je stajlingom koji se već godinama nalazi u njezinom ormaru

Princ i princeza od Walesa prisustvovali su rugby utakmici između engleskog Six Nations i Walesa. Kate je i za tu priliku uspjela odabrati savršen staljing – dovoljno topao i udoban, elegantna no ne pretjerano. Bio je to još jedna stilska pobjeda Kate Middleton.