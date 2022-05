Nina Badrić osvanula u stajlingu vrijednom preko 20 tisuća kuna, a pažnju su ukrale natikače koje će tek se rijetkima svidjeti

Pjevačica Nina Badrić pomno prati modne trendove, a ne krije da je velika zaljubljenica u skupe krpice, posebno torbice i cipele koje su joj slaba točka. Pohvalila se svojim novim ulovima te ih prošetala Zagrebom

Bottega Veneta bijela torbica, model poznate modne kuće koji već mjesecima ne silazi s liste najpoželjnijih, našla je svoje mjesto i u garderobi naše pjevačice. Inače, cijena torbice je 13,500 kuna.

Nina je u intervjuu za tportal nedavno priznala da su joj modna slabost cipele. ‘Tko me dva puta pogledao, zna da patim na dobre cipele’, rekla je pa dodala: ‘Kod trendova mi se jedino ne sviđa – robovanje njima. Zar nije suprotno logici to da pola djevojaka na cesti izgleda poput klonova zato što je nešto u trendu? Ili da nešto što je u trendu nosi osoba kojoj to zaista ne stoji?’