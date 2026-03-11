MODNO IZNENADILA

Nikad provokativnija: Kerry Washington u prozirnoj čipki malo koga je ostavila ravnodušnim

I. B.

11.03.2026 u 10:48

Kerry Washington
Kerry Washington Izvor: Profimedia / Autor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia
Kerry Washington privukla je sve poglede na premijeri serije 'Imperfect Women' u Los Angelesu, odjevena u prozirni kombinezon Zuhaira Murada

Na svečanoj premijeri novog psihološkog trilera iz AppleTV+ ponude, zvijezda filma 'Odbjegli Django' pokazala je zašto se njezino ime godinama pojavljuje na listama najbolje odjevenih dama u Hollywoodu.

Iza njezina najnovijeg izgleda stoje stilisti Rob Zangardi i Mariel Haenn, prepoznatljivi duo koji oblikuje modnu sliku nekih od najvećih zvijezda svijeta, uključujući latino divu Jennifer Lopez.

Čipka koja osvaja

Kerry je odabrala prozirni crni čipkasti look s konstrukcijskim korzetnim gornjim dijelom, čipkastim topom visokog ovratnika i čipkastim hlačama iz Zuhair Muradove kolekcije Pre-Fall kolekcije.

Kerry Washington Izvor: Profimedia / Autor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rezultat je bio maestralan: dramatičan, ali nikako pretjeran – točno onoliko koliko crveni tepih zahtijeva.

Stilistički dvojac Rob Zangardi i Mariel Haenn godinama su na prestižnoj listi The Hollywood Reportera među 25 najmoćnijih stilista, a uz Kerry Washington, njihovi klijenti uključuju Jennifer Lopez, Lily Collins, Hailee Steinfeld, Suki Waterhouse i Sofiju Carson. Za J.Lo nisu samo birali odjevne kombinacije – osmišljavali su i kostime za njezine scenske nastupe i Las Vegas rezidencije.

Kerry Washington zvijezda psihološkog trilera

Nezaboravni modni trenutak Kerry Washington odvio se u okviru promocije serije koja već sada izaziva veliku pozornost. 'Imperfect Women' je psihološki triler koji u osam epizoda istražuje zločin koji uništava desetljeća dugo prijateljstvo triju žena, a globalna premijera zakazana je za 18. ožujka na Apple TV-u.

Serija prati kako ubojstvo pomrsi živote triju najboljih prijateljica i stavlja na kušnju njihovu vezu, dok istraga otkriva izdaje i potresne istine. Uz Kerry Washington, u glavnim ulogama nalaze se glumice Elisabeth Moss i Kate Mara, a Washington u projektu sudjeluje i kao izvršna producentica putem svoje produkcijske kuće Simpson Street.

tportal
