Nije joj vruće: J. Lo istaknula istreniranu figuru u pripijenim tajicama

Jennifer Lopez koja će 24. srpnja proslaviti 51. rođendan svoju je liniju dovela do savršenstva te ne izlazi iz kombinacija koje ističu njezino istrenirano tijelo

Svestrana glumica i pjevačica poznata je po svojoj željeznoj disciplini kad je u pitanju održavanje top forme, a osim što pazi na prehranu, Jenny from the Block fanatično vježba.

Atraktivna Amerikanka portorikanskih korijena uvijek je u središtu pozornosti pa nije promaknula fotografima dok je na plaži u omiljenoj destinaciji slavnih i bogatih, Hamptonsu pokraj New Yorka uživala u suncu, oceanu, vožnji bicikla, tjelovježbi i opuštanju uz jogu.

Zgodna Jennifer ponovno je pokazala kako je u top formi uskočivši u kratki top i bijele tajice (Alo Yoga), upotpunivši ovaj casual look cool tenisicama s potpisom brenda The Kooples i sunčanim naočalima s potpisom popularnog australskog brenda Quay, poznatog po trendi modelima i pristupačnim cijenama.

Iako je nosila masku na licu, J. Lo se našla na udaru kritika jer nije poštivala mjeru o 14-dnevnoj karanteni za sve one koji ulaze u državu New York koja je među najpogođenijim područjima SAD-a usljed globalne pandemije koronavirusa.

Zvijezda 'Prevarantica s Wall Streeta' i njezin zaručnik Alex Rodriguez doputovali su privatnim letom iz Los Angelesa no iako je na snazi mjera koja kaže kako osobe koje dolaze u državu New York ne smiju biti na javnim mjestima u trajanju od 14 dana, slavni par to nije ispoštovao te su viđeni i na plaži, ali i na biciklima.