Ni nakon 20 godina Jennifer Lopez ne može odoljeti ovom uzorku; pogledajte u što je 'pretvorila' kultnu haljinu

Prošlo je točno dvadeset godina otkako su svijet obišle snimke trenutka kada je Jennifer Lopez stupila na crveni tepih dodjele glazbenih nagrada Grammy. Za pojaviti se u zelenoj Versace haljini trebalo je itekako puno hrabrosti, a da je hit uzorak džungle i danas joj omiljeni, pokazala je najnovijom kombinacijom, a sve s potpisom, a koga drugog nego Versacea

Prozirna haljina džungla uzorka s dekolteom koji do tada nije bio viđan na crvenom tepihu i dubokim prorezom za noge, nešto je što se do tada niti jedna slavna dama nije usudila odjenuti, no za latino divu, to je bio samo još jedan od zadataka koje je odradila besprijekorno.