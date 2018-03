'Nevjerojatno je da ljudi pristaju na tolike gadosti u vezama. Mnogi se naviknu na psihičko maltretiranje pa trpe sve i svašta'

Sretan odnos ispunjen poštovanjem, uvažavanjem, ljubavlju i podrškom želja je svih nas, no ponekad ljubav nije sve što tako izgleda. Ono što je prvotno bila luda ljubav vrlo lako se može pretvoriti u toksičnu vezu iz noćne more, a mnogi nemaju dovoljno samopoštovanja da izađu iz takve veze ili da uopće shvate da ih partner ne tretira onako kako bi trebao. U razgovoru s psihologinjom Majom Vučić istražili smo koliko je samopoštovanje važno za kvalitetnu i zdravu vezu

Mnogi parovi ostaju u toksičnim vezama koje nemaju budućnost, grčevito se hvatajući za lijepe uspomene s početka veze ili rijetke trenutke slaganja. Znanstvenici na Sveučilištu u Waterloou došli su do zaključka kako osobe s manjkom samopoštovanja češće ostaju u lošim vezama , a kao razloge toga naveli su loše osobine i navike poput učestale negativnosti, zanovijetanja i potenciranja svađa.

Samopoštovanje je negativna ili pozitivna slika o sebi. To je način na koji vrednujemo ono što činimo, ono što jesmo i rezultate koje postižemo.

Na početku svake veze osjećamo leptiriće u trbuhu i neobjašnjiv poriv da s tom osobom provodimo sve vrijeme ovog svijeta, no nakon što zaljubljenost splasne nastupa realnost.

Zbog manjka samopoštovanja ostajemo u toksičnim vezama

Takva veza u početku je pozitivna, a s vremenom postaje osuđena na svakodnevna neslaganja, razmirice, u nekim slučajevima čak i zlostavljanje, ali mnogi ostaju u takvim vezama upravo zbog manjka samopoštovanja. Isključivo poznavanjem i prihvaćanjem sebe sa svim manama i vrlinama možemo prosuditi koja osoba je dobra za nas, a koja nije. Čuvena je rečenica autorica Dubravke Miljković i Majde Rijavec koje su u jednoj od svojih knjiga rekle: 'Prije braka dobro otvori oči, a kad uđeš u brak jedno zatvori', s čime se slaže i psihologinja Vučić.

'Ako nemamo o sebi pozitivno mišljenje, ako mislimo da nismo zavrijedili imati lijep život, da nismo ti koji možemo birati partnera, ako ne vjerujemo da smo zaslužili imati partnera koji nas poštuje, podržava, koji je uz nas u dobru i zlu, mi ćemo u toksičnoj vezi pristati ostati zato što ne vjerujemo da smo zaslužili bolje.

Gotovo svaki početak veze je pozitivan i kad prođe prva zaljubljenost počinjemo živjeti realnost. Tada smo skloni početi zatvarati oči i pronalaziti opravdanja za sve loše što se događa u vezi, a sve to zbog onog prvog dojma koji je naizgled uvijek savršen.

Kad je riječ o toksičnim vezama, osobe često vide pogrešne stvari, ali ih zanemaruju, jer se uvijek vraćaju na one rijetke pozitivne stvari, vjerujući kako će opet biti kao na početku veze, a istina je da više nikad neće. Zbog toga često budu u začaranom krugu i ne znaju kako iz njega izaći, a mnogi nažalost nisu ni svjesni da je takav odnos pogrešan, čak i kada je prisutno fizičko zlostavljanje.

'Iznenadila sam se kad sam saznala da neke moje poznanice opravdavaju šamaranje partnera u ljutnji i misle da je to u redu jer su fizički slabije. Poražavajuće je kada partner koji je u takvoj vezi zlostavljač svali krivicu na partnera koji je u tom slučaju žrtva, uz opravdanje 'ti si to u meni izazvao/la', a da druga osoba pristaje na to i prihvati krivnju.

Psihologinja napominje kako svaka osoba zaslužuje da ju partner voli, poštuje, vjeruje, podržava, ne vrijeđa, ne ponižava, ne uhodi, ne ucjenjuje i ne zlostavlja. Osoba koja ima visoko samopoštovanje i svjesna je svojih mana i vrlina puno će lakše prekinuti vezu u kojoj se ne osjeća ugodno, u kojoj je partner ne tretira s poštovanjem, čak i ako je prisutna zaljubljenost li ljubav te se njihova veza u početku činila idiličnom.

'Osoba koja je puna samopoštovanja i samopouzdanja ujedno poštuje, uvažava i razumije druge i takva svoj ego ne hrani na račun partnerovih nedostataka. Osobe koje imaju potrebu istaknuti sve partnerove negativne strane da bi se oni osjećali bolje su nesigurne i mogli bismo ih nazvati emocionalnim vampirima, jer osoba koja je sigurna u sebe, zna svoje kvalitete i zna da vrijedi nema potrebu ponižavati onog drugog.

Takve osobe često imaju odnose koji su bolesni i toksični, jedna silno želi ljubav, poštovanje i priznanje od svog partnera, ali druga strana joj to ne pruža. No, kako i u takvoj vezi povremeno zaiskri nešto lijepo to je mnogima nada i zato ostaju u takvim vezama', tvrdi Vučić.