Nestat će s polica Zare: Ova hit suknja nosi se u bezbroj prigoda

Malo koji komad spaja eleganciju i nosivost kao što je midi suknja od umjetne kože - posebno u cnoj boji, koja nikad ne izlazi iz mode.

Posebno su popularni midi modeli, koji laskaju figuri, djeluju profinjeno i lako se uklapaju u dnevne i večernje kombinacije. Važan naglasak pritom je i održivost – ove sezone dominira umjetna koža, koja izgleda jednako efektno kao prava, ali je praktičnija i pristupačnija.

Za dnevni look kombinirajte je s mekanim pletivom u krem, bež ili maslac-žutoj nijansi te čizmama s debljim potplatom. Za ured su idealne košulje, strukirani sakoi i gležnjače s blok-petom, dok će za večer crna kožna suknja sjajno funkcionirati uz crni top, visoke čizme i upečatljiv remen. Zahvaljujući neutralnoj boji, lako se slaže i s tamnoplavim, maslinastim i bordo tonovima.

Zara ima model koji osvaja na prvi pogled

Na policama Zare posebno se ističe crna suknja od umjetne kože u smeđoj boji s visokim prorezom, koja izgleda nevjerojatno elegantno i zavodljivo. Riječ je o modelu visokog struka koji lijepo prati liniju tijela i vizualno izdužuje figuru, čineći ga zahvalnim izborom za različite tipove građe.