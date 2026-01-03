Nestat će s polica Zare: Ova hit suknja nosi se u bezbroj prigoda

Ako ove zime želite jedan modni adut koji će možete nositi od posla do ležerne kave, midi suknja od umjetne kože definitivno je investicija koja se isplati
Malo koji komad spaja eleganciju i nosivost kao što je midi suknja od umjetne kože - posebno u cnoj boji, koja nikad ne izlazi iz mode.
Bezvremenski klasik
Posebno su popularni midi modeli, koji laskaju figuri, djeluju profinjeno i lako se uklapaju u dnevne i večernje kombinacije. Važan naglasak pritom je i održivost – ove sezone dominira umjetna koža, koja izgleda jednako efektno kao prava, ali je praktičnija i pristupačnija.
Za dnevni look kombinirajte je s mekanim pletivom u krem, bež ili maslac-žutoj nijansi te čizmama s debljim potplatom. Za ured su idealne košulje, strukirani sakoi i gležnjače s blok-petom, dok će za večer crna kožna suknja sjajno funkcionirati uz crni top, visoke čizme i upečatljiv remen. Zahvaljujući neutralnoj boji, lako se slaže i s tamnoplavim, maslinastim i bordo tonovima.
Zara ima model koji osvaja na prvi pogled
Na policama Zare posebno se ističe crna suknja od umjetne kože u smeđoj boji s visokim prorezom, koja izgleda nevjerojatno elegantno i zavodljivo. Riječ je o modelu visokog struka koji lijepo prati liniju tijela i vizualno izdužuje figuru, čineći ga zahvalnim izborom za različite tipove građe.
Zahvaljujući bezvremenskom dizajnu, možete je nositi u svim prigodama - od odlaska u ured, do romantične večere. Dodatni plus? Cijena od samo 25,95 eura, zbog koje ovaj trendi komad postaje još privlačniji.