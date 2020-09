Nema maženja bez paženja! 4. rujna obilježava se Svjetski dan spolnog zdravlja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao vrhunac kampanje 'Nema maženja bez paženja', 4. rujna putem društvenih mreža projekta 'Živjeti zdravo' obilježava Svjetski dan spolnog zdravlja

Koliko smo zapravo upoznati sa svojim spolnim zdravljem i koliko otvoreno o njemu razgovaramo? Kako ga zaštititi i koje posljedice nosi nebriga o spolnom zdravlju na naše opće zdravlje? I na kraju, gdje se i na koji način možemo više o svemu informirati?

Još 2010. godine World Association for Sexual Health (WAS), globalna organizacija koja se zalaže za promicanje najboljih praksi u području spolnog zdravlja, pozvao je da se svakog 4. rujna obilježava Svjetski dan spolnog zdravlja s ciljem podizanja svijesti javnosti o toj temi. Prvi Svjetski dan spolnog zdravlja najavljen je upečatljivom temom 'Pričajmo o tome!' (engl.'Let's talk about it!'), koja je označila početak višegodišnje kampanje razbijanja straha i tabua vezanih uz teme o spolnom zdravlju.