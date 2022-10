Ne tražite dalje, ovo su haljine kojima su sad svi zaluđeni

Ružičasta je hit boja sezona, a pink haljina kakvu je nosila najslavnija plavuša u filmskoj povijesti, Marilyn Monroe, trenutno je najpoželjnija, pokazali su rezultati pretraživanja na internetu

Marilyn je satensku ružičastu haljinu, koju je dizajnirao William Trevilla, nosila u filmu 'Muškarci više vole plavuše' (Gentlemen Prefer Blondes) redatelja Howarda Hawksa i u njoj je otpjevala jednu od najpoznatijih songova u filmu 'Diamonds are girl's best friends'. Upravo je to jedna od popularnijih haljina u posljednje vrijeme, a sve zahvaljujući hit boji.