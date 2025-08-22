FASHION GURU

Judita Franković kao da se teleportirala direktno iz obitelji Addams

  • 22.08.2025 u 09:03

    • Judita Franković Brdar
    Judita Franković Brdar Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
    Sarajevo Film Festival i ove je godine u znaku zanimljivih modnih kombinacija poznatih uzvanika i uzvanica, a oštrom oku Fashion Gurua nije promaknuo ni upečatljiv look naše poznate glumice

    Sarajevski crveni tepih ove godine možda nije modno ludilo kakvo smo navikli gledati, ali s vremena na vrijeme ipak netko izvuče asa iz rukava.

    Ovaj put to je bila Judita Franković, a očito je odlučila bingeati Wednesday i zatim se teleportirati direktno iz obitelji Addams.

    Pojavila se u crnoj haljini, potpuno zatvorenoj, ali – paradoksalno – prozračnoj zahvaljujući resicama i tankom muslinu.

    Judita Franković Brdar Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL

    Dok ostale gošće u sarajevskoj kotlini tradicionalno biraju lagane krpice jer ih sparina ubija na mjestu, Judita je hladnokrvno odlučila da je stil iznad svega, pa makar se znojila i 'ušvicala'.

    Ali, iskreno, to joj nitko ne može zamjeriti jer je njezina modna prezentacija uvijek toliko uvjerljiva.

