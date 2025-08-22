Judita Franković kao da se teleportirala direktno iz obitelji Addams

Sarajevski crveni tepih ove godine možda nije modno ludilo kakvo smo navikli gledati, ali s vremena na vrijeme ipak netko izvuče asa iz rukava.

Ovaj put to je bila Judita Franković , a očito je odlučila bingeati Wednesday i zatim se teleportirati direktno iz obitelji Addams .

Pojavila se u crnoj haljini, potpuno zatvorenoj, ali – paradoksalno – prozračnoj zahvaljujući resicama i tankom muslinu .

Dok ostale gošće u sarajevskoj kotlini tradicionalno biraju lagane krpice jer ih sparina ubija na mjestu, Judita je hladnokrvno odlučila da je stil iznad svega, pa makar se znojila i 'ušvicala'.

Ali, iskreno, to joj nitko ne može zamjeriti jer je njezina modna prezentacija uvijek toliko uvjerljiva.