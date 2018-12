Ne gube vrijeme na razmišljanje: Ovo su četiri najnaglija horoskopska znaka

Jeste li nagli? Postupate li prije nego što ste razmotrili sve posljedice svojih radnji? Govorite li prije nego što ste razmislili? Postoje pozitivne i negativne strane impulzivne osobnosti i obje mogu utjecati na vaše postupke

Impulzivne osobe čine sve brzopleto, od kupnje stvari koje si ne mogu priuštiti do prevelike konzumacije alkohola. Međutim impulzivne osobe odlične su u iskorištavanju neočekivanih prilika i donošenju odluka usred krize.

Ovan

Pustolovni su, hrabri i optimistični. Na brzinu će nekoga 'polomiti' i naknadno zažaliti. Ovisnici su o adrenalinu i obožavaju riskirati jer im to pomaže da se osjete živima. Suzdržavaju se od intenzivnog razmišljanja jer bi ih to moglo sputati. Negativna strana njihove naglosti je brzina na jeziku neovisno o situaciji i okruženju. Ljudi se mogu uvrijediti zbog Ovnove brutalne iskrenosti čak i ako ih on ne želi uvrijediti.