Nazivaju je novom ikonom stila, a sad je otkrila zbog kojeg stajlinga najviše žali

U novom intervjuu za magazin Elle, zvijezda 'Euforije' iskreno je progovorila o svom najvećem modnom promašaju, a dolazi ravno iz vremena provedenih na Disney Channelu, u seriji ' Shake It Up '.

Tijekom 2012. godine i promotivne turneje serije, s kojom je stigla do Münchena u Njemačkoj, osvanula je u kombinaciji traperica s trapez nogavicama i plavim blejzerom nošenim ispod prugaste bluze i žute majice.

Upravo zbog ovog stajlinga, kako je otkrila magazinu Elle, najviše je 'ljuta' na svog bliskog prijatelja i dugogodišnjeg stilista Lawa Roacha, s kojim je počela kreirati stajlinge od navršene 14. godine života.

'Do danas sam ljuta na njega zbog tog stajlinga. Nije mi jasno zašto me odjenuo u to. Stvarno je mogao bolje', istaknula je.