Natalie Portman izazvala senzaciju u zlatnoj haljini

Lijepa glumica Natalie Portman mamila je poglede na 75. filmskom festivalu u Veneciji na premijeri filma 'Vox Lux' u glamuroznom izdanju kakvo se rijetko viđa

Zahvaljujući ovoj Guccijevoj kreaciji nadahnutoj holivudskim glamurom, Natalie je bila u središtu pozornosti na crvenom tepihu, a mladenačka frizura stilizirana u lagane uvojke i diskretan make up savršeno su se uklopili u ovaj stajling.

'Kad ne radim, s obitelji sam i potpuno sam angažirana oko škole, pripremanja ručka, igre i ostalih dječjih aktivnosti. Cijeli tjedan sam zadužena i za pranje odjeće i to je posao koji volim jer ima jasan kraj i početak. Svaki vikend nastojim biti s obitelji negdje u prirodi. Često se družimo i s prijateljima koji imaju djecu. Uživam i u kuhanju', rekla je u intervjuu za The New York Times.