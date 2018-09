Jedna od najljepših žena svijeta istaknula obline u stajlingu koji ne trpi višak kilograma

Glumica Priyanka Chopra posljednjih mjeseci, otkako je upoznala svog životnog odabranika, glazbenika Nicka Jonasa, ne krije koliko je sretna, a leptirići u trbuhu odrazili su se i na njezin izgled. Bivša Miss svijeta viđena je kako se drži za ruku s 10 godina mlađim zaručnikom nakon završetka U.S. Opena, gdje su cijelo vrijeme izmjenjivali nježne dodire, a njezin odabir stajlinga pravo je iznenađenje

Chopra i njezin novopečeni zaručnik Nick Jonas sve su iznenadili objavom zaruka nakon samo dva mjeseca veze, no čini se kako je glumica sigurna u svoju odluku. Slavni par uživao je u zajedničkom druženju, prateći teniski meč na U.S. Openu u New Yorku, a ako je suditi prema njihovim nježnim dodirima i zagrljajima koje su paparazzi ulovili na tribinama, ljubavne iskre između 36-godišnje glumice i 10 godina mlađeg glazbenika frcaju na sve strane.