Napravite mjesta u ormaru, ovo su kaputi koji će vladati narednih mjeseci

Dolaskom hladnije sezone, bez obzira na stil i trendove, jedan odjevni predmet je obavezan i nezaobilazan. Naravno, riječ je o kaputu, a kada se radi o potrazi za onim savršenim, svakako je preporučljivo dobro proučiti vladajuće trendove. Donosimo ultimativni vodič koji otkriva značajke najtrendi komada sezone, ali i tri omiljena modela među poznavateljima mode

Ove sezone kaput postaje statement odjevni predmet. Komad je to koji upotpunjuje i podiže svaku kombinaciju, a ako želite biti u trendu, svakako bacite oko na modele koji predstavljaju vruće jesenske hitove. Osim toga, trendi kaputi ove sezone dolaze u paleti uzbudljivih boja, duljini do koljena te vrlo cool materijalima i dodacima koji ih pretvaraju u ekskluzivan komad odjeće.

in vs. Out

Duljina

Ove jeseni ostavit ćemo svoje duge kapute u ormaru i odlučiti se za duljinu do koljena, što se jasno vidi u novim kolekcijama brojnih dizajnera poput Max Mare, Prade i Saint-Laurenta. Kaputi do koljena su must have za sve koji žele biti u trendu, a pokazuje to i usporedba s prošlogodišnjim trendovima. Naime potražnja i pretraživanje kaputa i jakni do koljena porasli su za 11 posto.