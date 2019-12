Naomi Campbell ni nakon tri desetljeća u modnom biznisu ne namjerava stati; evo koja je tajna uspjeha

Možda na početku njezine karijere nije išlo sve tako glatko, ali kada se modni svijet jednom uvjerio u njezine kvalitete modela i neponovljivu ljepotu nije joj bilo premca. Pa tako ni danas, 30 godina nakon što je ušla u modni biznis, 49-godišnja Naomi Campbell reda poslovne uspjehe, a prema svemu sudeći, ne namjerava tako skoro stati

Šetajući Convent Gardenom Beth Boldt, modna skautica agencije Synchro i ponudila joj je ugovor, a nešto prije 16. rođendana našla se na naslovnici britanskog Ellea. I tada je ispisana povijest. Iako možda na početku trnovit, ali put do zvijezda bio je ekspresan te i danas, 30 godina kasnije traje.

Možda manje poznato, ali Naomi Campbell karijeru je započela već sa sedam godina kada je glumila učenicu za videospot pjesme Boba Marleya ‘Is This Love?’, dok je u svijet mode ušla nekoliko godina kasnije.

Unovčila je svoj famozni hod po pisti za koji dizajneri I kolegice tvrde da samo ona može prikazati. Način na koji se graciozno kreće po pisti, pri čemu joj se ramena i bokovi nježno njišu dok joj leđa stoje uspravno i čvrsto, nešto je što do danas nitko nije uspio u potpunosti kopirati, iako su mnoge probale.

Naomi je simbol modne dive, nepresušne inspiracije za mnoge modne brendove te jedini tamnoputi model s toliko postignuća. Posljednje u nizu je nagrada za životno djelo. Možda na pragu 50. ali ‘crna pantera’, kako je zovu u modnom svijetu, još uvijek uspješno pliva tim vodama. Nije teško za primijetiti da je rijetko kome to pošlo za rukom te da mnoge manekenke od ovoga posla odustanu u kasnim 30-ima.

‘Nisam ni znala da ne znam hodati. Mama me naučila kako to treba raditi. Naučila me kako se trebam kretati i slušati ritam glazbe, kao i kretanje kada nema glazbe i, ono najvažnije, da nikada ne zaboravim odjeću koju nosim. Nikada se nije radilo o tome da pokažem i prezentiram sebe, Naomi Campbell, već da pronađem lik u sebi za svakog dizajnera s kojim sam radila i odjeću koju sam nosila’ rekla je jednom prilikom.

Usporedno sa svojim rastom Naomi se okrenula i porocima, pa u karijeri ima mrlju zbog kombinacije teške naravi i ovisnosti. Bila je uhićivana te su je tužili zbog fizičkog zlostavljanja. Primjerice, u lipnju 2008. uvrijedila je dvojicu policajaca na aerodromu u Londonu, a godinu prije tužila ju je bivša spremačica te je tvrdila da ju je Naomi Campbell gađala mobitelom zbog traperica koje su ‘nestale’, odnosno koje nije mogla pronaći.