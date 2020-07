Nakon razvoda od slavnog supruga, Miley Cyrus je kupila vlastiti dom za koji je iskeširala 29 milijuna kuna

Pjevačica Miley Cyrus i njen sad već bivši suprug, holivudski glumac Liam Hemsworth, prije godinu dana objavili su da se razvode. Svatko je tada krenuo svojim putem. Zvijezda filma 'Igre gladi' navodno za novim domom traga u Australiji, a pjevačica je preselila u skromnu kućicu koja je bila privremena opcija. No, tamo se nije dugo zadržala. Miley je sada pronašla dom svojih snova za koji je iskeširala 29 milijuna kuna

Tijesna kućica koja se nalazi vrata do nekadašnjeg obiteljskog doma u kojem je živjela s Liamom, a koji je stradao u razarajućem kalifornijskom požaru, otišla je u zaborav.

Pjevačica sada može useliti u luksuznu vilu veličine 630 kvadratnih metara, izgrađenu sredinom 50-ih godina prošlog stoljeća. Kuća ima šest spavaćih soba i sedam kupaonica, što će pjevačici biti i više nego dovoljno, obzirom da s bivšim suprugom nije imala djece.

Kuću krase prekrasni francuski prozori, a osim osnovnih prostorija kao što su dnevni boravak, kuhinja i blagovaonica u kući se nalaze i soba za gledanje filmova s ekranom veličine 342 centimetara. Glumica će u novom domu imati i walk-in ormar koji je u svijetu bogatih i slavnih 'must have', a dodatan plus je i velika livada iza kuće.