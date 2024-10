Najpoželjnije modne adrese padaju jedna za drugom: Ima li tko šanse preživjeti?

Mytheresa je objavila da će kupiti svog posrnulog konkurenta Yoox Net-a-Porter (YNAP) od švicarskog konglomerata Richemont. To je vjerojatno najznačajniji posao dosad u godini preokreta luksuzne maloprodaje koja je tek nekoliko glavnih igrača u toj kategoriji ostavila nedirnutima. Niz njih suočava se, kako je to slikovito nazvao Financial Times u ožujku, s 'implozijom luksuzne online trgovine'. Mnogi se pitaju što ova najavljena akvizicija znači za taj sektor i hoće li YNAP dočekati sudbina Farfetcha i Matches Fashiona