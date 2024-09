Od radnika u skladištu do kralja tenisica: Ovaj tip zna što je cool i kako to dobro prodati

Ronnie Fieg nije klasičan dizajner, iako je ipak više od običnog trgovca. Naime 39-godišnji osnivač Kitha, trgovine cipelama koja je prerasla u lifestyle brend, igra mnoge uloge, ali njegov najveći talent možda je činjenica da zna stvoriti dobru atmosferu. Ovaj tip, neosporan kralj tenisica, genijalan mozak maloprodajnog koncepta i kreator uspješnih suradnji jednostavno zna što je cool i kako to dobro prodati

U svijetu tenisica koji se stalno širi jedno se ime ističe - Ronnie Fieg. Od njegovih korijena u njujorškom Queensu do kreiranja kultnog brenda Kith, Fiegovo putovanje u industriji tenisica nije ništa drugo nego legendarno. Kako piše Chris Holloway na LinkedInu, ostavio je neizbrisiv trag u kulturi tenisica, spajajući sport, modu i šoping terapiju s neusporedivom finoćom.

Prvi posao Fiega bio je slaganje polica u skladištu kada je imao 13 godina. 'Radio sam u lancu trgovina cipelama David Z, koji više ne postoji', kaže osnivač Kitha za GQ. 'Počeo sam odostraga, tako da sam morao provesti dosta vremena s proizvodima koji dolaze u trgovinu. Na kraju sam promaknut u prednji dio trgovine, gdje sam iz prve ruke vidio što nose ljudi u New Yorku.'

Fieg je najpoznatiji po svojoj etiketi Kith, a pokrenuo ju je u studenom 2011. Pod njegovom vladavinom marka je učinila sve: omogućila je proljetno čišćenje New Balanceovih tenisica 993 od sivog antilopa s prljavobijelim gornjištem. Preobrazio je Salomonov X-TC. Nikeove Air Force One dobio je suptilno novo lansiranje, s amerikana crveno-bijelo-plavim detaljima. Tu je i Adidas Samba s natpisom 'Kith Classics' sa strane. Ultra Boost Mid također je dobio novu boju. Od samih početaka njegov maloprodajni koncept marke sportske odjeće Kith zadržao je putanju poput raketnog broda, impresionirajući ljubitelje tenisica i prosječne dečke koji samo žele cool par, servirajući vruće ekskluzivne proizvode podjednako nakon svake isporuke, pisao je GQ 2016. Kith je surađivao s tako dugim popisom brendova da se samo slušanje kako ih Fieg nabraja čini kao impresivan pothvat. Taj popis uključuje (ali nije ograničen na) Rugrats, Colette, Bape, Columbiju, Timberland, Asics, Coca-Colu, Iro, Adidas i Nike (da, 2016. godine za rukom mu je pošlo u istoj kalendarskoj godini udružiti se s Adidasom i njegovim smrtnim neprijateljem Nikeom). Dizajner najuzbudljivijih izdanja obuće svih vremena Ali Fiega ne zanimaju samo tenisice. 'Oni koji su mi bliski znaju da je moja ljubav prema obući zapravo duboko ukorijenjena u pravim cipelama', kaže za GQ. 'Bio sam prvi tip koji je nosio Clarks Wallabees u svojoj školi u Queensu. Nosio sam Danner, Dolomites, Ku Boots, Red Wings.' Iako ga ljudi vide kao tipa za tenisice, imao je i često zaboravljenu suradnju s Diemmeom, Dr Martensom, Timberlandom i Red Wingom. 'Stvarno volim obuću u cjelini', dodaje. Razumljivo je stoga da je Fieg tip koji stoji iza jednog od najuzbudljivijih izdanja obuće svih vremena. Ovaj 40-godišnji dizajner vodio je suradnju Clarksa (vodi vlastiti odjel pod nazivom 8th Street kao jedan od Clarksovih novih kreatora) i Adidasa te spojio svijet smeđih cipela s kulturom tenisica. To je, da tako kažemo, trostruka prijetnja koja mijenja situaciju na tržištu – teško da su se tradicionalne cipele i tenisice ikada 'sudarile' na takav način. 'Volim krčiti put robnim markama', kaže. 'Ova suradnja obraća se klasičnom Clarksovom potrošaču, ali također dodaje novog potrošača u taj spoj. Spaja kulturu tenisica s tradicionalnim brown shoe guys, odnosno tradicionalne obožavatelje smeđih cipela.' Navodi da je pomicanje granica i snažan utjecaj dio onoga što radi. Zapravo, to je ono što najviše voli. Godine 2023. Fieg je ostavio neizbrisiv trag na Clarksovim cipelama Wallabee, oživljavajući popularnost starog basic proizvoda u njujorškoj modi. Upravo je to bila jedna od njegovih najznačajnijih suradnji prošle godine, a uključuje kultne Adidas Sambe spojene s potplatom Clarksovih cipela Wallabee. Bila je to ključna suradnja koja je obuhvatila Kith, Clarks i Adidas. Preuzeo je klasičnu Sambu, a model 8th Street Adidasa, Clarksa i Ronnieja Fiega nudio je tri kombinacije zemljanih boja, uključujući prljavobijelu, pješčanobež i šumski zelenu. U međuvremenu, zdepasti gumeni potplat, potpis britanske marke Clarks, zadržan je dajući dojmljiv izgled. Tenisice nastale ovom suradnjom prodavale su se uz uloške i prilagođene privjeske. 'Stvarno sam želio smisliti način da te brendove spojim na vrlo neočekivan način - ljudi bi i dalje bili jako zadovoljni sukobom dviju ikona', kaže Fieg. 'Ove tenisice su najbolje od oba svijeta, a to me čini onim što jesam. Želim da posao koji radim s Clarksom bude zapamćen, ali i da bude dodatak poslu koji već obavljam.'

Ronnie Fieg otkriva nadolazeći hit model Kith x New Balance 990v4 Prošla je gotovo cijela kalendarska godina otkako je Kith surađivao na New Balanceovoj kolekciji Made in USA, koja je rezultirala modelom Madison Square Garden 990v6 prošlog studenog, ali čini se da će se to promijeniti u bliskoj budućnosti, piše Sneaker News. U tipičnom stilu Ronnieja Fiega, stručnjak za uličnu odjeću iz New Yorka nedavno je na društvenim mrežama objavio teaser o nadolazećem modelu Kith x New Balance 990v4. U skladu s nekoliko drugih projekata Kitha x New Balancea, dizajn nalikuje ukusnoj nadogradnji standardnog izdanja 990v4. U kombinaciji s mrežastom podlogom i visokokvalitetnim antilopom, Fieg se odlučuje za jednobojan raspored boja usredotočen na prepoznatljivu sivu nijansu modela Boston. Kako navodi Sneaker News, nije to nešto revolucionarno, ali Kithove i New Balanceove tenisice, jednostavne i suvremene, pokazale su se vrlo traženima. Naime Kith x 990v3 Tornado u sivim tonovima iz 2021. prodaju se za oko 500 dolara na preprodajnom tržištu. Nadolazeći model Kith x New Balance 990v4 još nema datum izlaska, ali izgleda da će stići negdje tijekom sezone jesen/zima 2024./2025.

Njegov genij leži u sposobnosti da premosti jaz između starog i novog, stvarajući dizajne koji odjekuju suštinom klasičnog New Yorka i nadilaze granice između marki. Ova jedinstvena mješavina tri brenda koji surađuju na jednom stilu dokaz je inovativnog duha, donoseći svježu i klasičnu njujoršku vibru svakom projektu. Premda održava svaku marku elegantnom i čistom, a niti jedna ne zasjenjuje onu drugu, ova kombinacija i dalje zadržava bit NYC-a. Ali utjecaj osnivača Kitha seže puno dalje od tenisica. Tako je privukao popriličnu pažnju kada je objavljena njegova nova uloga kao prvog kreativnog direktora New York Knicksa – nitko do sada nije bio na toj poziciji. Ikada. Od revitalizacije legendarnog brenda New York Knicks, suradnje s Nikeom i Mitchell & Nessom, njegov utjecaj odjekuje daleko izvan područja tipičnih suradnji, također nadilazeći robne marke i prostore. Fiegov opsežan portfelj također uključuje robne marke od The Coca-Cola Company i Marvel Entertainmenta do BMW-a, Birkenstocka, Vansa, Asicsa i još mnogih drugih. No Fieg ne staje samo na oživljavanju jednog klasika; on majstorski spaja Timberlandove čizme, kultni njujorški stil, sa svojim prepoznatljivim dodirom. Upravo on stoji iza modela Field Boot, posebno smeđe i zelene boje, poznate i kao beef & brocs, jer su neobično nalikovale obroku od govedine i brokule koji biste kupili u lokalnom restoranu kineske hrane. Fieg je dodao moderan i jedinstven štih bezvremenskom favoritu, a njegov hrabar i kreativan dizajn služi kao most, povezujući modne trendove na kojima je odrastao sa suvremenim izgledom.

Suradnja s Armanijem Najnovija suradnja navela je Ronnieja Fiega da angažira nekoliko legendarnih Njujorčana za kampanju s Armanijem, među kojima su Jerry Seinfeld i Steve Buscemi. A mnogi još ne mogu vjerovati da uspio pridobiti za to i Martina Scorsesea, piše GQ. 'Obojica smo za to podigla telefonske slušalice', šali se Fieg, misleći na sebe i Martinova starog prijatelja Giorgia Armanija, subjekta Scorseseova kratkog dokumentarca iz 1990., 'Made In Milan'. Što se tiče razloga za to što je odabrao upravo redatelja i osamdesetogodišnju ikonu pop kulture da im pomogne u pokretanju kampanje, Fieg kaže da je izbor bio očit. 'Kada vidite legendarnu fotografiju gospodina Armanija na setu 'Casina' kako popravlja odijelo Robertu De Niru, to je u stilu: tko može bolje predstaviti ovu priču od Scorsesea?' Sama kolekcija jedan je od najvećih projekata i suradnji otkako je Fieg otvorio Kithova vrata prije 13 godina. Kao prvo, bio je to prvi put da je Armani ikada surađivao s drugim brendom ili dizajnerom. Iako je legendarni milanski modni dizajner ove godine napunio 90 godina, očito ga više nego ikad zanima kako njegov brend može doprijeti do generacije rođene u vrijeme 'Bandi New Yorka'. Prošlog studenog i švedska marka muške odjeće Our Legacy lansirala je suradnju s brendom Emporio Armani, a kolekcija je odmah razgrabljena s polica. Fieg kaže da mu je projekt Armani bio opsesija više od dvije godine. 'Raditi s brendom kao što je Giorgio Armani je težak teret jer je to savršenstvo za mene.' Njegov otac bio je Armanijev čovjek, a i Fieg je posljednjih godina počeo kupovati Armani za sebe, jer njegov je stil omekšao te se iz ulične odjeće transformirao u otmjeniju, više očinsku formu. 'Nije da sam baš volio nositi odijela u svojim tinejdžerskim godinama', kaže, 'ali to mi je bilo vrlo aspirativno. Znao sam što znači Armanijevo odijelo.' Odjeća se vrti oko četiri besprijekorna lika koji nastanjuju ležerno elegantan svijet Armanija. 'Način na koji sam to objasnio gospodinu Armaniju bio je: želim pokazati muškarce koje je Giorgio Armani odijevao i kako su ti ljudi postali uronjeni u njegov svijet', kaže Fieg. Tu je nježno crno odijelo umjetnika, baršunaste salonke zabavljača, zemljano poljsko ruho putnika i uglađeno krojenje poduzetnika spremno za ulicu. Svaka kategorija ima svoj stil krojenja, a cijelu liniju - koja također uključuje balonere, bomber jakne, ragbi majice, dresove, tešku pleteninu, sunčane naočale, torbe i druge kožne dodatke, plus tri stila obuće – izradio je Armani u Italiji.

Od radnika u skladištu do vlastitog brenda Sam po sebi Fieg nije dizajner, iako je ipak više od običnog trgovca. On je genijalan mozak maloprodajnog koncepta i kreator uspješnih suradnji, a mnogi ga, sasvim osnovano, nazivaju najutjecajnijim dizajnerom ove generacije. To je itekako jasno kada uđete u bilo koju od njegovih trgovina, od Los Angelesa do Londona, a posebno je vidljivo kada posjetite sjedište tvrtke. Smješten u industrijskom, staklom obloženom kompleksu na rivi Williamsburga, prostor od nešto više od 5570 četvornih metara vrvi s oko 120 cool kid zaposlenika, a čitavo mjesto djeluje poput presjeka bilo kojeg modernog kafića u Brooklynu. Dugi hodnik okružen je staklenim vitrinama, a na njihovim policama poredane su tenisice izložene poput rijetkih primjeraka u Prirodoslovnom muzeju; visoki ormar sa staklenim stijenama pruža slično muzejsko skladište za arhivu odjeće marke. Fiegov ured u kutu uokviruje širok pogled na horizont Manhattana s betonskim gredama i sjajnim tepisima, mramorom i mesingom. Igrački za velike dječake ima u izobilju: gramofon je napunjen ograničenim izdanjem Kithove pjesme 'Ready to Die' Notorious B.I.G.-ja, baršunaste presvlake ukrašene su vunenim jastucima Kith x New York Yankees, kaktusi su posađeni u žardinijere od terakote tog brenda, BMX počiva u vitrini, kolekcionarske figurice Bearbricka i gipsane košarkaške lopte Daniela Arshama - obojica su česti suradnici Kitha - nižu se uz rubove prozora i penju uza zid, a garderobni ormar prepun je tenisica od poda do stropa. Cijela je stvar tako savršeno postavljena kao igralište milenijskog mogula da se može činiti izmišljenom, ali ovo je Fiegova roba za prodaju. U proteklom desetljeću, otkako je osnovao svoj brend, stvorio je dijalekt koji nadilazi proizvode koje nudi. On je skraćenica za određenu vrstu modernog muškarca svjesnog dizajna - tipa koji nosi trenirku i kaput po mjeri, koji skuplja retro coupe i Air Jordanice - a Fieg je njegov ideal. Kith je možda ime na vratima, ali ono što Fieg prodaje je tako cool. Deset godina kasnije ljudi i dalje stoje u redu da ga kupe. 'Danas je vaše gledište vaša glavna prednost', kaže Fieg, govoreći o tajni izuzetnog uspjeha Kitha, a koji je doveo do otvaranja trgovina na Havajima, u Tokiju i Parizu u relativno kratkom roku, od 2020. godine. 'Samo pokušavam staviti svoj osjećaj u bocu i dati ga ljudima, znaš?' kaže za Robb Report. Slične su riječi izgovorili mnogi, iako ih je malo tko pretvorio u globalni posao s 12 lokacija na kojima se svakog tjedna stvara red oko čitavog bloka. Za razliku od tipičnog modnog početnika, čiji trag se brzo izgubi u šumi mode, dizajna i poželjnosti, Fiegov pristup, okarakteriziran kao 'nova škola', počeo je utjecati na establišment stare škole. Popis Kithovih suradnika kreće se od Versacea i Nobua do Coca-Cole i 'Star Warsa' – a svaki od njih želi uživati u njegovoj auri.

Ali Kithova privlačnost nije ograničena samo na ljubitelje tenisica i vjerne sljedbenike hypea. BMW M4 Competition x Kith, izdanje od 150 automobila iz 2020., čiji je elegantan dizajn bio inspiriran BMW-om E30 M3 Fiegova djeda, s cijenom od 109.250 dolara bio je ekskluzivno dostupan za online kupnju i rasprodan unutar 30 minuta od debija. Suradnje s, recimo, The Godfatherom ili Knicksima pokazale su sličnu međugeneracijsku privlačnost. Kithove vodeće trgovine su hramovi visokog dizajna koji slave Fiegove opsesije iz svih područja. Saint Laurentove košulje i veste Maison Margiele miješaju se s tenisicama Adidasa i New Balancea; mirisi Diptyque stoje preko puta bejzbolskih kapa New Era; tu su dijamantne ogrlice od 17.000 dolara Grega Yune i čarape od 30 dolara Calvina Kleina. Kithova interna robna marka povezuje sve to s osnovnim elementima garderobe dotjeranim tek toliko da budu poželjni: majice i trenirke obojene u sofisticiranu paletu prašnjavih nijansi, sveučilišne jakne od antilopa i vune, trenirke odjevene u baršun ili krep. Dobro su izrađeni i dovoljno zanimljivi, ali njihovo ocjenjivanje kao pojedinačnih odjevnih predmeta gubi Kithovu najveću privlačnost: svijet koji je Fieg stvorio oko njih. 'To je odjeća koja dolazi s cijenom koja predstavlja ulaznicu, početnu razinu kada uzmete u obzir dizajnerski krajolik, ali prikazuje ga u vrlo elegantnom prostoru', kaže za Robb Report Bruce Pask, direktor muške mode za Neiman Marcus i Bergdorf Goodman, koji u svojim prodavaonicama imaju i Kithovu trgovinu (shop-in-shop), ukazujući na izgled i dojam Kithovih prostora i gomilu ljudi koja završi u njima - jednostavno rečeno, vibra predstavlja Fiegov potpis. 'Sve to podiže iskustvo i podiže gledište o robi koje stvara sam kupac. Čak i ako se neki od proizvoda, kao što su Vansove cipele ili North Faceove flis jakne, mogu kupiti negdje drugdje, njihova kupnja u Kithu daje im više profinjenosti i više uličnog kredibiliteta – a to je posebno moćna kombinacija', zaključuje Pask. Ali Fieg to baš i ne doživljava kao kompliment. Kako ističe njegov publicist, ne voli riječ streetwear, što i nije tako neobično jer mnogi dizajneri smatraju da je to marginalizirajuća generalizacija. Fiegu nije draga sugestija da je Kith pomogao da se bilo što uzdigne. 'New York City je oduvijek bio mješavina visokog i niskog... To nije nova stvar', kaže pomalo oštro. Kith je, kaže on, lifestyle brend - izraz koji se toliko često izostavlja da je gotovo izgubio značenje. Što je Kithov lifestyle? Za Fiega je odgovor nebitan - sve dok je cool.

'Ne zovite to uličnom kulturom!' 'Ne želim to zvati uličnom kulturom jer mislim da to nije. Nekada je to bila ulična kultura, ali danas sve manje potječe s ulice, a sve više s interneta. Dolazim iz mjesta u kojem su trendovi počeli u blokovima u kojima sam radio, u Osmoj ulici u Villageu. To je bio najutjecajniji blok u zemlji, gdje su svi hip-hop umjetnici bili vikendom. Otišli biste u Gray's Papayu na hot dog, zatim biste kupili par traperica Parasuco u jednoj od onih trgovina koje su neprestano mijenjale imena, a onda biste došli u David Z po par čizama Gore-Tex. To su bili dani koji su izgradili moj DNK i ono što jesam', kaže Fieg za GQ.

Carstvo izgrađeno na Asicsu Fiegovo podrijetlo je mitsko u svijetu tenisica: bajka o dječaku s Jamajke u Queensu koji je izgradio svoje carstvo na Asicsu. Počelo je tijekom njegovih osnovnoškolskih dana, kada je počeo bilježiti ono što su starija djeca slušala i nosila. Rođak njegove majke David Zaken bio je vlasnik David Z-a, lanca trgovina obućom u New Yorku. Fiegova starija sestra radila je ondje, a on se prisjeća da je bio zadivljen njezinim pričama o prodaji hip-hop umjetnicima tog vremena i njezinim čizmama Timberland, nošenim s netaknutim etiketama. Fieg je od svojih najranijih dana vidio cipele kao najjaču valutu stila. 'S 13 godina kupio sam Flight 95, Jason Kidds, koje su mi još uvijek jedne od najdražih tenisica. To su bile prve tenisice koje sam odmah kupio u dva para, a počeo sam ih skupljati 1995.', kaže Fieg, govoreći o tenisicama koje je bivši igrač Dallas Mavericksa dizajnirao u suradnji s Nikeom. 'Početak užasne navike - barem što se tiče prostora.' Ta se godina pokazala ključnom. Na Fiegovoj bar micvi Zaken mu je prišao s uobičajenim novčanim darom. Već poduzetan, odbio je novac i umjesto toga dogovorio posao u David Z-u. Nedugo nakon toga počeo je raditi u skladištu trgovine u Greenwich Villageu, što mu je pružilo priliku rukovati svim novim proizvodima prije nego što odu na kat u prodaju. 'Napredovao sam od skladišta do prodajnog mjesta, preko pomoćnika menadžmenta do asistenta kupcima, pa sve do samog kupca. A s dvadeset i četiri, ili – pet, mislim da je bilo dvadeset i pet, već sam bio kupac lanca David Z-a u gradu', kaže za GQ.

Većina ga je upoznala zbog suradnje s Asicsom. 'Asics mi je dao priliku da radim na silueti. Prišli su mi s katalogom da ga pogledam. Nekad je moja mama kupovala u Tennis Junctionu, trgovini tenisicama u Great Necku, gdje živi moja teta. Sjećam se da sam tada plakao mami želeći par Reebokovih tenisica - jer svi su tada željeli Reebok - a ona je otišla u trgovinu i izašla s parom Asics Gel Lyte III, u to vrijeme omraženih. Nosio sam ih dok nisu imale rupe na potplatima. Želio sam nabaviti još jedan par, ali više ih nije bilo. Dakle, kada su mi dali katalog da odaberem stil na kojem ću raditi, vidio sam Gel Lyte III i očito je to za mene bio nostalgičan trenutak. Pa sam ih izvukao iz arhive i radio na tri verzije Gel Lyte III, a izašle su u svibnju 2007.', kaže Fieg za GQ. 'Bio sam pod malim pritiskom jer sam napravio 756 pari tih tenisica, a tada sam bio nepoznat. Pa sam pozvao nekoliko prijatelja i organizirali smo događaj u trgovini. Sutradan smo prodali nekoliko pari. Ispričao sam istu tu priču gospodinu koji je kupio tenisice. Sljedeći dan mama me nazvala plačući: 'Tvoje tenisice su na naslovnici Wall Street Journala!' Tip s kojim sam razgovarao bio je urednik koji je pisao priču o limitiranim tenisicama. Sutradan je bio red oko bloka. Dok se to događalo, ušao je predsjednik Adidasa u SAD-u, ispričao sam mu priču i tako smo počeli razgovarati o radu na tenisicama koje se zovu Black Tie.' No čak su i Adidas Black Tie bile označene kao David Z x Adidas, a ne Ronnie Fieg. 'Da, tako je. Bilo je to manje o meni, a više o suradnji između mjesta u kojima sam i za koja radio. Djeca su počela pratiti mene i ono što sam tada radio. Ljudi bi došli i rekli: 'Čekaj, ovo je David Z?' Imali su drugačiju percepciju o tome kako će trgovina izgledati zbog proizvoda na kojem sam radio.' Naime David Z nije bio baš uređen prostor, bar ne u Fiegovu stilu. 'Jednostavno sam osjećao da je proizvod na kojem sam želio raditi uzdignutiji od prostora u kojem smo prodavali proizvod. Pa sam htio otići da pokrenem Kith. U to sam vrijeme petnaest godina radio u David Z-u.' Otvorenje vlastite trgovine Tako je 2007. pokrenuo vrlo malu liniju majica i jakni pod nazivom Kith, a do 2010. poželio je otići i otvoriti svoju trgovinu. 'Sam, koji je moj partner i vlasnik Atriuma, obratio mi se da otvorim odjel obuće u dućanu. Razmišljao sam što želim raditi, bilo da to radim sam ili da se udružim sa Samom, ili da prihvatim nešto od ponuda nekoliko velikih marki', kaže Fieg. U to vrijeme imao je tri ponude za posao i na kraju ih je proslijedio prijateljima. 'Bila je to odluka koju sam morao donijeti. I bila je prava, jer Sam je danas moj mentor, moj partner i najbolji prijatelj. Prva trgovina imala je 75 kvadrata. Spavao sam tamo pet dana, bez tuširanja, samo smo gradili dućan golim rukama. Napravili smo čudo izgradnjom te trgovine. Posudio sam novac da je otvorim. A čim smo otvorili, stvar je stvarno uzela maha, novac je vraćen za otprilike četiri mjeseca, koliko je bilo potrebno za otvaranje trgovine', prisjeća se. Neki od tih ključnih brendova na početku su mu bili Adidas, New Balance, Asics, Puma, Timberland, Clarks, Red Wing... očito su imali najveću točku distribucije svakog od tih brendova. S New Balanceom su imali njihovu vrhunsku razinu distribucije, s Adidasom Consortium, a onda su s Pumom imali Cream. Baviti se vibrom težak je posao. Ono što Kith prodaje poželjno je prvenstveno zato što ima Fiegov pečat odobrenja. Ali cool efekt je, po prirodi, prolazan i potrebno je stalno kretanje da bi se zadržao na vrhu. Mnogi brendovi kapitaliziraju svoj imidž - kupite ovu košulju, jaknu, cipelu i možete ući u naš klub - ali tamo gdje je, za većinu, taj imidž utemeljen na određenoj estetici dizajna ili gledištu, Kithov je pritom elastičniji. 'Imamo jako puno sljedbenika koji su zainteresirani za različite stvari, a mi možemo osigurati da pokrijemo sve', kaže Fieg. 'Nije to samo da 'označite kućicu'; na nama je da razgovaramo s ljudima na način na koji oni žele konzumirati informacije, a to se neprestano mijenja.' Ta prilagodljivost jedna je stvari po kojima se Kith razlikuje od suvremenika kao što su Fear of God i John Elliott. 'On ima nevjerojatno enciklopedijsko znanje', kaže Pask o Fiegu, nazivajući njegovu viziju jedinstvenom. 'Mislim da nikada nismo vidjeli trgovca, dizajnera, kreativnog direktora kao što je Ronnie.'

Ronnie Fieg, prvi kreativni direktor NY Knicksa Ronnie Fieg veliki je obožavatelj New York Knicksa. A kao osnivač streetwear brenda Kith imao je privilegiju o kojoj većina ljubitelja košarke može samo sanjati jer je surađivao s njima u nekoliko navrata. Oličenje spajanja posla i užitka. No njihov odnos otišao je na višu razinu nakon što je Fieg imenovan za kreativnog direktora tima, što je prva uloga takve vrste. Suradnja je bila službeno najavljena putem Instagrama, a Fieg je tom prilikom, kako je pisao Highsnobiety, rekao da je spreman raditi s NBA igračima i pomoći im da 'razviju zajednicu oko našeg međunarodnog brenda razvijanjem interne linije i jačanjem kreativnosti', kako je bilo navedeno u službenom priopćenju, piše Highsnobiety. Fieg, koji je navijač Knicksa više od tri desetljeća, surađivao je s tim košarkaškim timom u brojnim prilikama u proteklih nekoliko godina preko svog brenda Kith, uključujući 2020., kada je dizajnirao seriju elegantnih izdanja 'City Jersey'.