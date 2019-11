Najčešći kiksevi: Vrijeme je da prestanete raditi ove greške s mikrovalnom pećnicom

Teško ćete danas pronaći korisnika mikrovalne pećnice koji će u nju, osim previdom, staviti metalni predmet, ali ništa lakši neće biti ni pronalazak dobro 'informiranog' svakodnevnog korisnika koji ne čini barem jednu od najčešćih pogrešaka

Doznajte snagu i upoznajte se s mikrovalnom

Možda uvijek nije najlakše odrediti snagu mikrovalne pećnice, ali to je ključan faktor za pravilno i sigurno podgrijavanje hrane. Ako nije istaknuto na uređaju, informaciju probajte dobiti od proizvođača ili na internetu. Većina srednjih do velikih mikrovalova ima snagu od 850 do 1650 W (vat), a što je snaga veća, hrana će se brže zagrijavati. Uređaji se od jednog do drugog razlikuju po snazi pa ako kod kuće nešto podgrijete za dvije minute, na poslu će vam možda trebati dvostruko više. Kad ne poznajete uređaj, najbolje je krenuti polako i povećavati vrijeme kako ne biste isušili ili prekuhali hranu.

Nikad ne čistite mikrovalnu

To što je unutrašnjost mikrovalne skrivena iza zatvorenih vrata ne znači da je nikad ne treba očistiti. Rutinsko čišćenje kojim se ubijaju bakterije od zaostale hrane važno je za mikrovalnu pećnicu kao i za bilo koji drugi uređaj u kuhinji. Unutarnju i vanjsku stranu mikrovalne pećnice obrišite mekom krpom ili papirnatim ručnikom navlaženim toplom vodom, a od sredstava možete koristiti sodu bikarbonu, deterdžent za posuđe ili tekući sapun. Time ćete očistiti ostatke i osvježiti miris kuhinje, a preostale čestice hrane neće kontaminirati bakterijama vaša svježa jela.

Odmrzavanje mesa u originalnoj ambalaži

Odmrzavanje sirovog mesa u originalnoj ambalaži može se činiti kao dobar način da se izbjegne curenje sokova iz mesa, ali može biti puno štetnije nego ako meso ipak odmotate. Stiroporni podlošci i omot od plastične folije u kojima se meso prodaje sadrže štetne kemikalije koje uslijed zagrijavanja mogu prodrijeti u hranu. Kad meso ili perad odmrzavate u mikrovalnoj, važno je i smanjiti toplinu na 30 posto ili koristiti opciju odmrzavanja (defrost).