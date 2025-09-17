Najavila je povlačenje iz svijeta mode pa servirala stajling bez greške

Kombinacija crnog uskog džempera s visokim ovratnikom i bijele nabrane suknje duž tijela predstavlja klasičan primjer njezina stila koji se fokusira na precizno šivane komade i sofisticirane siluete .

Crni džemper s visokim ovratnikom savršeno je kombiniran s bijelo-crnom nabranom suknjom, stvarajući kontrast koji je istovremeno upečatljiv i suptilan . Kombinacija osigurava klasičnu poslovnu eleganciju, dok crne štikle zaokružuju look koji podjednako mogu nositi poslovne žene i modne ovisnice.

Jenner je ovaj outfit nosila tijekom novog izdanja Tjedna mode u New Yorku. Torba brenda The Row i sunčane naočale dodale su završni dodir stajlingu, ponovno potvrđujući njezinu privrženost brendovima koji najbolje opisuju još uvijek aktualnu estetiku 'tihog luksuza'.

Prekretnica u karijeri modela

Ono što čini ovaj stajling posebno značajnim jest i njegiv kontekst. U njemu se pojavila nakon što je svjetlo dana ugledalo rujansko izdanje američkog magazina Vogue na čijoj se naslovnici nalazi uz bok kolegici i bliskoj prijateljici Gigi Hadid.

U velikom intervjuu za 'modnu bibliju', Kendall je otkrila kako se namjerava oprostiti od karijere modela.