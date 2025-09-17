KENDALL JENNER

Najavila je povlačenje iz svijeta mode pa servirala stajling bez greške

I. B.

17.09.2025 u 12:51

Kendall Jenner
Kendall Jenner
Bionic
Reading

Kendall Jenner ponovno je pokazala zašto se smatra jednom od najelegantnijih članica klana Kardashian, noseći savršeno balansiran outfit koji utjelovljuje njezin prepoznatljiv, minimalistički pristup odijevanju

Kombinacija crnog uskog džempera s visokim ovratnikom i bijele nabrane suknje duž tijela predstavlja klasičan primjer njezina stila koji se fokusira na precizno šivane komade i sofisticirane siluete.

Ovaj outfit savršeno odražava modnu filozofiju Kendall Jenner gdje jednostavnost susreće eleganciju, koristeći neutralne boje koje su postale njen stilski potpis.

Crni džemper s visokim ovratnikom savršeno je kombiniran s bijelo-crnom nabranom suknjom, stvarajući kontrast koji je istovremeno upečatljiv i suptilan. Kombinacija osigurava klasičnu poslovnu eleganciju, dok crne štikle zaokružuju look koji podjednako mogu nositi poslovne žene i modne ovisnice.

Kendall Jenner
Kendall Jenner

Jenner je ovaj outfit nosila tijekom novog izdanja Tjedna mode u New Yorku. Torba brenda The Row i sunčane naočale dodale su završni dodir stajlingu, ponovno potvrđujući njezinu privrženost brendovima koji najbolje opisuju još uvijek aktualnu estetiku 'tihog luksuza'.

Prekretnica u karijeri modela

Ono što čini ovaj stajling posebno značajnim jest i njegiv kontekst. U njemu se pojavila nakon što je svjetlo dana ugledalo rujansko izdanje američkog magazina Vogue na čijoj se naslovnici nalazi uz bok kolegici i bliskoj prijateljici Gigi Hadid.

U velikom intervjuu za 'modnu bibliju', Kendall je otkrila kako se namjerava oprostiti od karijere modela.

'Kunem se, ostavit ću sve i baviti se samo dizajniranjem kuća. Ne šalim se', kazala je Gigi. Ova izjava šokirala je modnu industriju, s obzirom da je Jenner trenutno najplaćeniji model na svijetu i već više od desetljeća jedno od najtraženijih lica u modi.

Sama uredila dom u Los Angelesu

Kendall je objasnila da se osjeća privučena jednostavnijem životu, rekavši: 'Volim svoj prostor u Los Angelesu, ali također volim jednostavan život. Volim ustati svako jutro, obući kupaći ili trenerku, bez šminke i jednostavno biti slobodna'. Njezina strast prema uređenju interijera nije novost - njezin dom u Los Angelesu čak je predstavljen u prestižnom magazinu Architectural Digest, gdje je pohvaljena zbog elegantnog dekora koji je sama kreirala.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Architectural Digest

Unatoč najavi o povlačenju iz svijeta modelinga, Kendall nastavlja utjecati na modne trendove kroz svakodnevne stajlinge koji kombiniraju luksuz s pristupačnosti. Njezin pristup odijevanju postao je inspiracija za brojne žene koje traže elegantan ali praktičan stil.

