Muči vas suhi zrak, a želite i smanjiti rizik od virusa? Zahvaljujući Oskaru, imati ćete optimalniji zrak u vašem domu i uredu

U ovom hladnijem dijelu godine, zatvorenim prostorijama, ne smijemo zanemariti činjenicu da je vlažnost u grijanim prostorijama vrlo niska. Vlažnost zraka se može smanjiti na čak 30%, što je vrlo suh zrak uzmemo li u obzir da je preporučena vlažnost zraka između 40% i 60% za zdrav i ugodan boravak

Nisku vlažnost zraka osjećamo na svom tijelu u obliku suhe kože, usana i vlasišta. Naše tijelo skreće pozornost na suhoću pojačanom žeđi, napuknutim usnama i osjećajima slabine. Udisanjem tako suhog zraka potičemo kašalj, a posebno je neugodno za one koji imaju problema s dišnim sustavom, starijim ljudima i maloj djeci. Stoga je nužno osigurati odgovarajuće ovlaživanje prostorija. Osim toga, rizik od zaraze nekom virozom, ali i gripom, vidno je smanjen, jer virusi preživljavaju kraće vrijeme u optimalno ovlaženim prostorijama, a i vaše će sluznice biti manje nadražene, čime će se smanjiti mogućnost razbolijevanja. Odabirom jednog od ovlaživača zraka iz obitelji OSKAR (OSKAR little, OSKAR i OSKAR big), švicarske kvalitete Stadler Form, nećete pogriješiti, a koji ćete odabrati, ovisi o veličini prostora što ćete ga ovlaživati.

Stadler Form je švicarska tvrtka specijalizirana za razvoj, proizvodnju i prodaju kućanskih aparata s naglaskom na poboljšanje kvalitete unutarnjeg zraka. Proizvodi Stadler Form karakteriziraju izuzetan dizajn povezan s vrhunskom kvalitetom i inovativnom tehnologijom. Više od petnaest nacionalnih i međunarodnih nagrada potvrđuje (Reddot design award, German design award, Allergy-friendlyQualitytested – ECARF).

Savršeni odabir za male prostore je OSKAR little, koji je, baš poput njegove starije braće, štedljiv, ali istovremeno jak. Ovaj ovlaživač zraka s dvije razine rada najbolje funkcionira u prostorijama veličine do 30 m2. Njegov ekološki filtar načinjen je od biljnih i tekstilnih vlakana i čini ga vrlo ekonomičnim. Zahvaljujući prigušenim LED svjetlima, tihom načinu rada, ali i ravnomjernom raspršivanju mirisa, idealan je i za spavaće sobe, a kada se spremnik s vodom isprazni, on se automatski isključuje. Ono što je najbolje to je da je ovaj model trenutno na akciji i možete ga nabaviti po cijeni od 699,00 kuna (redovna maloprodajna cijena je 999,00 kn).

Ako je prostor koji treba ovlažiti u rasponu do 50 m2, idealan odabir je OSKAR koji, osim tihog rada i niske potrošnje energije, ima integrirani higrostat, što znači da se željena vlažnost može odabrati i omogućuje precizno ovlaživanje, a Kocka ionskog srebra sprečava rast i razvoj klica i bakterija te je prikladan za sustav za odstranjenje sloja kamenca, kao i za sve stupnjeve tvrdoće vode. I on je, baš poput svoje little verzije, trenutno na akciji i može se nabaviti za 999,00 kuna (redovna maloprodajna cijena je 1.099,00 Kn).

Ukoliko vaš prostor ima do 100 m2, onda je vaš savršeni odabir OSKAR big. Po cijeni od 1.499 kuna bit će vaš najbolji prijatelj, osobito zbog njegove V4 tehnologije filtara. On je jedan od najvećih u svojoj klasi zbog spremnika za vodu čija zapremnina iznosi šest litara, a funkcija memoriranja na vrijeme će vas podsjetiti da morate promijeniti filtar. Radi neprimjetno i noću, zahvaljujući noćnom načinu rada, a uz sve to itekako je ekonomičan jer njegova maksimalna potrošnja energije iznosi samo 32 W!

U prodajnom asortimanu Stadler Forma je i mobilni ovlaživač zraka EMMA koji osigurava optimalnu vlažnost zraka gdje god se nalazili. Opremljena USB kabelom za mobilnu upotrebu i adapterom za kućnu potrebu, EMMA će vam biti stalna pratiteljica. Voli putovati, pa se pobrinite da je spakirana u vašu putnu prtljagu. Osim toga, Emma je dizajnirana tako da bude lagana i kompaktna: možete ju spremiti u bocu radi uštede prostora. Spakirana u prigodnu putnu torbu, ona je uvijek s vama. Dvije različite postavke ovog ovlaživača zraka omogućuju prilagodbu prema vašim potrebama. Ovaj zgodan ovlaživač zraka idealan je i za spavaću sobu; teško da ćete uopće primijetiti da je tamo. Emma je vrlo tiha na nižoj razini i njezina se LED svijetla mogu prigušiti ili potpuno isključiti prema potrebi. Maloprodajna cijena EMMA-e je 469,00 Kn.

Osigurajte optimalnu vlažnost i ugodan osjećaj u svom domu, uredu,.. na vrijeme jer do 31.03.2020. ili do isteka zalihe možete nabaviti EMMA po maloprodajnoj cijeni od 469,00 kn, OSKAR little po akcijskoj cijeni od 699,00 Kn, OSKAR po akcijskoj cijeni od 999,00 Kn i OSKAR big po cijeni od 1.499,00 Kn. Ovlaživače zraka možete kupiti kod slijedećih ovlaštenih prodavatelja: Stadler Form Hrvatska, Elipso, Emmezeta, Svijet Medija, eKupi. Više o akciji i proizvodima možete pogledati ovdje. Pregled ukupne OSKAR obitelji pogledajte u nastavku: